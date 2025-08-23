भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध 24 सितंबर तक बढ़ाया ,  ये विमान भी शामिल

  1. हिन्दी समाचार
भारत ने शुक्रवार को एक और NOTAM जारी किया

By अनूप कुमार 
India extends airspace closure for Pakistani aircraft :  भारत ने शुक्रवार को एक और NOTAM जारी किया, जिसके तहत पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों तथा सैन्य उड़ानों सहित पाकिस्तानी एयरलाइनों ( Pakistani Airlines) द्वारा संचालित या स्वामित्व वाली उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को 24 सितंबर तक बंद कर दिया गया।

एक नए नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) के माध्यम से जारी यह प्रतिबंध 24 सितंबर, 2025 की सुबह तक प्रभावी रहेगा। यह कदम पाकिस्तान द्वारा भारतीय एयरलाइनों (Indian Airlines) पर अपने प्रतिबंध को एक और महीने के लिए बढ़ाए जाने के दो दिन बाद आया है, जिससे दोनों देशों के हवाई क्षेत्र प्रतिबंध एक महीने के लिए और बढ़ गए हैं। इसके साथ ही, दोनों देशों के हवाई क्षेत्र प्रतिबंध (airspace restrictions) लगातार पाँचवें महीने में प्रवेश करने वाले हैं।

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले (Pahalgam terrorist attack) में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 30 अप्रैल से पाकिस्तानी एयरलाइन्स और ऑपरेटरों द्वारा संचालित, स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों, जिनमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं, के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था।

