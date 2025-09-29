मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने का फैसला किसका था? BCCI सचिव सैकिया ने किया खुलासा

India Refuses to accept Asia Cup trophy from PCB chairman: पाकिस्तान को एशिया कप 2025 फाइनल में धूल चटाने के बाद भारतीय टीम ने पीसीबी चीफ और एसीसी चेयरमैन मोहसिन के हाथों से टॉफी लेने से इंकार कर दिया। भारत का यह फैसला पाकिस्तान के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा था। इस फैसले को लेकर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बड़ा खुलासा किया।

दरअसल, पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट की जीत के बाद पुरस्कार वितरण समारोह करीब एक घंटे देर से शुरू हुआ। आम तौर पर यह मैच खत्म होने के कुछ देर बाद ही शुरू हो जाता है। प्रसारण में पूर्व न्यूज़ीलैंड ऑलराउंडर साइमन डूल ने बताया कि भारतीय टीम न तो पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेगी और न ही ट्रॉफ़ी उठाएगी। इस दौरान अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने मंच पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने नक़वी को पूरी तरह इग्नोर किया।

चैंपियन भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया और फोटो खिंचवायी। यहां तक कि सभी खिलाड़ियों ने सांकेतिक तौर पर ट्रॉफी वाले इमोजी वाली तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। इस घटनाक्रम के बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नक़वी के हाथों ट्रॉफ़ी स्वीकार नहीं करने का फ़ैसला लिया है। खिलाड़ियों ने यह फ़ैसला पहले से ही किया था।

इस दौरान पाकिस्तान के गृहमंत्री और एसीसी चेयरमैन मोहसिन नक़वी मंच पर मौजूद अकेले ऐसे शख़्स थे, जिन्होंने विजेता भारतीय टीम के लिए तालियां तक नहीं बजाईं। एसीसी और स्टेडियम प्रबंधन यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय टीम को ट्रॉफ़ी कौन देगा। अचानक ही समारोह रुक गया और आयोजकों ने ट्रॉफ़ी को ड्रेसिंग रूम में ले जाकर रख दी गयी। फ़ाइनल से पहले नक़वी ने एक बयान में कहा था कि वह एक शानदार फाइनल देखने के लिए उत्साहित हैं और विजेता टीम को ट्रॉफ़ी सौंपने का इंतज़ार कर रहे हैं।