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भारत बनाम आयरलैंड दूसरा टी20: बारिश के कारण सीरीज गंवा सकता है भारत! क्या वैभव सूर्यवंशी का होगा डेब्यू ?

आयरलैंड दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम के सामने अब सीरीज बचाने की बड़ी चुनौती है। दो मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में इतिहास में पहली बार आयरलैंड से हार का सामना करने के बाद टीम इंडिया पर सीरीज गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में रविवार को बेलफास्ट में होने वाला दूसरा और आखिरी टी20 मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है...

By Harsh Gautam 
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IND vs IRE t20: आयरलैंड दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम के सामने अब सीरीज बचाने की बड़ी चुनौती है। दो मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में इतिहास में पहली बार आयरलैंड से हार का सामना करने के बाद टीम इंडिया पर सीरीज गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में रविवार को बेलफास्ट में होने वाला दूसरा और आखिरी टी20 मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस मैच में भारत की कोशिश जीत हासिल कर सीरीज को बराबरी पर समाप्त करने की होगी।

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हालांकि, मुकाबले से पहले भारतीय टीम और करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें मौसम पर भी टिकी हुई हैं। आयरलैंड का मौसम हमेशा से अनिश्चित माना जाता है। यहां कभी भी बारिश शुरू हो सकती है और कुछ ही देर में तेज धूप भी निकल सकती है। ऐसे में बड़े मुकाबलों से पहले मौसम चर्चा का प्रमुख विषय बन जाता है।

क्या बारिश बिगाड़ सकती है टीम इंडिया का खेल?

एक्यूवेदर के अनुसार, मैच वाले दिन सुबह के समय हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन पूरे मुकाबले पर इसका बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। दिन में मौसम साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है। साथ ही हल्की हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों को पूरे मैच का रोमांच देखने को मिल सकता है। अगर मौसम ने साथ दिया, तो भारतीय टीम के पास सीरीज बचाने का सुनहरा मौका होगा। वहीं, आयरलैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचने की कोशिश करेगी।

क्या दूसरे टी20 में होगा वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू?

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पहले मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को अंतिम एकादश में शामिल नहीं किए जाने से कई प्रशंसक निराश दिखाई दिए थे। अब माना जा रहा है कि दूसरे और निर्णायक मुकाबले में उन्हें मौका मिल सकता है। महज 15 साल की उम्र में भारतीय टीम का हिस्सा बने वैभव के अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का इंतजार क्रिकेट जगत को लंबे समय से है।

हालांकि, वैभव को टीम में जगह देने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और मुख्य कोच गौतम गंभीर को बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। इसके लिए उन्हें मौजूदा बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करना होगा, जो आसान नहीं माना जा रहा है।

सम्मान बचाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया

पहले मुकाबले में मिली हार के बाद भारतीय टीम के सामने अब वापसी करने की चुनौती है। अगर टीम इंडिया दूसरा टी20 जीतने में सफल रहती है, तो वह सीरीज बराबरी पर समाप्त कर सम्मान बचा लेगी। दूसरी ओर, आयरलैंड की नजरें भारत के खिलाफ ऐतिहासिक टी20 सीरीज जीत पर टिकी होंगी। अब सभी की निगाहें रविवार को बेलफास्ट में होने वाले इस मुकाबले पर हैं, जहां तय होगा कि टीम इंडिया वापसी कर पाती है या आयरलैंड नया इतिहास रचने में सफल होता है।

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