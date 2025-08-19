  1. हिन्दी समाचार
  3. India Women World Cup Squad Announced: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान; इन खिलाड़ियों को मिला मौका

India Women World Cup Squad Announced: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। टूर्नामेंट के लिए घोषित 15 सदस्यीय स्क्वाड की कप्तानी हरमनप्रीत कौर को सौंपी गयी है, जबकि स्मृति मंधाना उनकी डिप्टी होंगी। 

By Abhimanyu 
Updated Date

India Women World Cup Squad Announced: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। टूर्नामेंट के लिए घोषित 15 सदस्यीय स्क्वाड की कप्तानी हरमनप्रीत कौर को सौंपी गयी है, जबकि स्मृति मंधाना उनकी डिप्टी होंगी। मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में चयन समिति की बैठक के बाद टीम का ऐलान किया गया।

पढ़ें :- India Women World Cup Squad Announcement: हरमनप्रीत और स्मृति पहुंची बीसीसीआई ऑफिस, वर्ल्ड कप स्क्वाड का होगा ऐलान

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से शुरू होने वाला है, जहां हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया अपनी धरती पर अपना पहला खिताब जीतने का मौका होगा। 19 अगस्त को घोषित की गयी टीम में उप-कप्तान स्मृति मंधाना और युवा स्टार प्रतीका रावल प्रमुख सलामी बल्लेबाज़ी विकल्प हैं, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष और हरलीन देओल मध्य क्रम को मज़बूत करेंगी।

टीम में दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और राधा यादव सहित भारत का स्पिन आक्रमण मज़बूत दिख रहा है। रेणुका सिंह और अमनजोत कौर को टीम में मौका मिला है। हालांकि, इन दोनों की चोट की चिंता भारत के वर्ल्ड कप संतुलन को प्रभावित कर सकती है। श्री चरणी और यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर) को भी मौका मिला है।

आईसीसी विमेंस क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए टीम इंडिया की टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर) और स्नेह राणा

India Women World Cup Squad Announced: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान; इन खिलाड़ियों को मिला मौका

