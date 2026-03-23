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Indian climber Bhupatiraju : भारतीय पर्वतारोही भूपतिराजू ने 7 ज्वालामुखी शिखर फतह कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, साहस के कदम से रचा इतिहास

भारतीय पर्वतारोही भूपतिराजू ने दुनिया के सात सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शिखरों को फतह कर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इसी के साथ पर्वतारोही भूपतिराजू ने इतिहास रच दिया।

By अनूप कुमार 
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