  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. भारतीय कंपनी सर्वम ने लॉन्च किया Indus AI चैट ऐप, जानें- ये कैसे करता है काम

भारतीय कंपनी सर्वम ने लॉन्च किया Indus AI चैट ऐप, जानें- ये कैसे करता है काम

Indus AI Chat App : इंडियन AI स्टार्टअप कंपनी, सर्वम ने कल मोबाइल और वेब यूज़र्स के लिए अपना इंडस AI चैट ऐप लॉन्च किया है। इंडस अब ओपन है ताकि यूज़र्स सर्वम के मॉडल्स को लिमिटेड बीटा में एक्सपीरियंस कर सकें। यह सर्वम 105B सॉवरेन मॉडल से पावर्ड है। इंडस AI चैट ऐप एक अर्ली रिलीज़ है, और कंपनी धीरे-धीरे लिमिटेड कंप्यूट कैपेसिटी पर इंडस को रोल आउट कर रही है, इसलिए हो सकता है कि आपको पहले वेटलिस्ट में जाना पड़े। हालांकि, कहा जा रहा है कि समय के साथ एक्सेस बढ़ाया जाएगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

Indus AI Chat App : इंडियन AI स्टार्टअप कंपनी, सर्वम ने कल मोबाइल और वेब यूज़र्स के लिए अपना इंडस AI चैट ऐप लॉन्च किया है। इंडस अब ओपन है ताकि यूज़र्स सर्वम के मॉडल्स को लिमिटेड बीटा में एक्सपीरियंस कर सकें। यह सर्वम 105B सॉवरेन मॉडल से पावर्ड है। इंडस AI चैट ऐप एक अर्ली रिलीज़ है, और कंपनी धीरे-धीरे लिमिटेड कंप्यूट कैपेसिटी पर इंडस को रोल आउट कर रही है, इसलिए हो सकता है कि आपको पहले वेटलिस्ट में जाना पड़े। हालांकि, कहा जा रहा है कि समय के साथ एक्सेस बढ़ाया जाएगा।

पढ़ें :- टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पर रौंदा, सीरीज को 2-1 से किया अपने नाम

इंडस AI चैट ऐप अभी ऐप स्टोर, गूगल स्टोर और indus.sarvam.ai पर बीटा में अवेलेबल है। सर्वम यूज़र एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए यूज़र्स से फीडबैक लेगा। यह ऐप हर भारतीय भाषा को सपोर्ट करता है। चाहे आपको किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी हो, कोई मैसेज लिखना हो, या बस कोई जल्दी से जवाब ढूंढना हो, इंडस आपकी मदद के लिए है। अपनी क्वेरी टाइप करने के बजाय, आप माइक्रोफ़ोन की मदद भी ले सकते हैं। जब आप इंडस से कोई सवाल पूछते हैं, तो यह इंटरनेट को स्कैन करता है और आपको तुरंत साफ़, सीधे जवाब देता है।

इंडस AI चैट ऐप पर साइन अप कैसे करें?

– आप अपने फ़ोन नंबर, Google अकाउंट या Apple ID का इस्तेमाल करके साइन इन कर सकते हैं।

– वेरिफ़िकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा।

पढ़ें :- Xiaomi 17 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, अमेजन पर अवेलेबिलिटी भी कन्फर्म

– अपना नंबर/अकाउंट वेरिफ़ाई करने के बाद, एक मैसेज दिखेगा जिसमें बताया जाएगा कि आप Indus का अर्ली प्रीव्यू आज़मा रहे हैं।

– स्टार्ट चैटिंग पर क्लिक करें और Indus से अपना सवाल पूछें।

बता दें कि अभी, ऐप से चैट हिस्ट्री डिलीट नहीं की जा सकती, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में यूज़र्स के लिए यह सुविधा शुरू की जा सके।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Xiaomi 17 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, अमेजन पर अवेलेबिलिटी भी कन्फर्म

Xiaomi 17 सीरीज की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, अमेजन पर अवेलेबिलिटी...

Anthropic Cloud Code Security : एन्थ्रोपिक की 'क्लाउड कोड सिक्योरिटी' से साइबर सुरक्षा शेयरों में भारी गिरावट, बड़ी कंपनियों को लगा झटका

Anthropic Cloud Code Security : एन्थ्रोपिक की 'क्लाउड कोड सिक्योरिटी' से साइबर...

भारतीय कंपनी सर्वम ने लॉन्च किया Indus AI चैट ऐप, जानें- ये कैसे करता है काम

भारतीय कंपनी सर्वम ने लॉन्च किया Indus AI चैट ऐप, जानें- ये...

AI Impact Summit 2026 :  भारत में 250 अरब डॉलर के निवेश को तैयार हुईं कई दिग्गज कंपनियां , टेक और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा फायदा

AI Impact Summit 2026 :  भारत में 250 अरब डॉलर के निवेश...

Bharat GI Tag Coffee :  गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने जीआई टैग वाली भारत कॉफी का स्वाद चखा,कहा— 'Wow'

Bharat GI Tag Coffee :  गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने जीआई...

India AI Summit 2026 : टेक जीनियस रणवीर सचदेवा ने बड़े-बड़े को दंग कर दिया , बने सबसे कम उम्र के कीनोट स्पीकर

India AI Summit 2026 : टेक जीनियस रणवीर सचदेवा ने बड़े-बड़े को...