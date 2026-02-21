भारतीय कंपनी सर्वम ने लॉन्च किया Indus AI चैट ऐप, जानें- ये कैसे करता है काम

Indus AI Chat App : इंडियन AI स्टार्टअप कंपनी, सर्वम ने कल मोबाइल और वेब यूज़र्स के लिए अपना इंडस AI चैट ऐप लॉन्च किया है। इंडस अब ओपन है ताकि यूज़र्स सर्वम के मॉडल्स को लिमिटेड बीटा में एक्सपीरियंस कर सकें। यह सर्वम 105B सॉवरेन मॉडल से पावर्ड है। इंडस AI चैट ऐप एक अर्ली रिलीज़ है, और कंपनी धीरे-धीरे लिमिटेड कंप्यूट कैपेसिटी पर इंडस को रोल आउट कर रही है, इसलिए हो सकता है कि आपको पहले वेटलिस्ट में जाना पड़े। हालांकि, कहा जा रहा है कि समय के साथ एक्सेस बढ़ाया जाएगा।

इंडस AI चैट ऐप अभी ऐप स्टोर, गूगल स्टोर और indus.sarvam.ai पर बीटा में अवेलेबल है। सर्वम यूज़र एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए यूज़र्स से फीडबैक लेगा। यह ऐप हर भारतीय भाषा को सपोर्ट करता है। चाहे आपको किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी हो, कोई मैसेज लिखना हो, या बस कोई जल्दी से जवाब ढूंढना हो, इंडस आपकी मदद के लिए है। अपनी क्वेरी टाइप करने के बजाय, आप माइक्रोफ़ोन की मदद भी ले सकते हैं। जब आप इंडस से कोई सवाल पूछते हैं, तो यह इंटरनेट को स्कैन करता है और आपको तुरंत साफ़, सीधे जवाब देता है।

इंडस AI चैट ऐप पर साइन अप कैसे करें?

– आप अपने फ़ोन नंबर, Google अकाउंट या Apple ID का इस्तेमाल करके साइन इन कर सकते हैं।

– वेरिफ़िकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा।

– अपना नंबर/अकाउंट वेरिफ़ाई करने के बाद, एक मैसेज दिखेगा जिसमें बताया जाएगा कि आप Indus का अर्ली प्रीव्यू आज़मा रहे हैं।

– स्टार्ट चैटिंग पर क्लिक करें और Indus से अपना सवाल पूछें।

बता दें कि अभी, ऐप से चैट हिस्ट्री डिलीट नहीं की जा सकती, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में यूज़र्स के लिए यह सुविधा शुरू की जा सके।