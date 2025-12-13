Video: Messi के जल्दी जाने पर भड़के इंडियन फुटबॉल फैन, सॉल्ट लेक स्टेडियम में जमकर मचाई तोड़ फोड़

Salt Lake Stadium: अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के G.O.A.T. इंडिया टूर का पहला दिन है। तीन दिवसीय यात्रा के पहले दिन मेसी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में अपनी 70 फुट ऊंची मूर्ति का वर्चुअली अनावरण किया। इस बाद मेसी ने स्टेडियम में अपने फैंस का अभिवादन किया। लेकिन, मेसी के जल्दी चले जाने से फैंस में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली।

सुपरस्टार फुटबॉलर मेसी के सॉल्ट लेक स्टेडियम से जाने के बाद फैंस सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर लगे बैनरों को नुकसान पहुंचाया। स्टेडियम में फैंस ने स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां ​​फेंकीं। उनका आरोप था कि वह महंगे टिकट खरीदकर मेसी को देखने आए थे, लेकिन वह सिर्फ 10 मिनट ही रुके और चले गए। अपने चहिते फुटबॉलर को वह ठीक से देख भी नहीं पाये। एक फैन ने कहा, “यह बहुत ही बुरा हुआ। वह सिर्फ 10 मिनट के लिए आए। सभी नेता और मंत्री उन्हें घेरकर खड़े हो गए। हम कुछ भी नहीं देख पाए। उन्होंने एक भी किक या पेनल्टी नहीं मारी। उन्होंने कहा था कि वे शाहरुख खान को भी लाएंगे। वे किसी को नहीं लाए। वह 10 मिनट के लिए आए और चले गए। इतना सारा पैसा, भावनाएं और समय बर्बाद हो गया। हम कुछ भी नहीं देख पाए…”

Kolkata, West Bengal: Fans threw chairs and vandalised the stadium after Argentine footballer Lionel Messi left Salt Lake Stadium pic.twitter.com/bNDoSWdo9q — IANS (@ians_india) December 13, 2025

एक दूसरे फैन ने कहा, “मेस्सी के आस-पास सिर्फ़ नेता और एक्टर थे… फिर उन्होंने हमें क्यों बुलाया… हमने 12 हज़ार का टिकट लिया था, लेकिन हम उनका चेहरा भी नहीं देख पाए…” मेसी को देखने आए एक और फैन ने कहा, “यह पूरा धोखा था। मेसी को बिल्कुल नहीं दिखाया गया। सिर्फ़ रिपोर्टर, पुलिस और TMC नेताओं को ही उन्हें देखने को मिला। हमने टिकट के लिए ₹5,000 दिए, जबकि जो लोग फ्री में आए थे, वे मेसी को देखकर चले गए।”