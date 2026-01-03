India’s ODI Squad Announced: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम घोषित; गिल और सिराज की वापसी, पंत को मौका

India’s ODI Squad Announced: बीसीसीआई की सीनियर मेन्स सिलेक्शन कमेटी ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए भारत टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी हुई। वहीं, ऋषभ पंत टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं।

बीसीसीआई की ओर से स्क्वाड का ऐलान करते हुए कहा गया है कि श्रेयस अय्यर की उपलब्धता BCCI COE से फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है। हार्दिक पांड्या को BCCI COE ने एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने के लिए क्लीयरेंस नहीं दिया है, और आगे होने वाले ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए, उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है। दूसरी तरफ, ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉ कर दिया गया है, जिन्होंने पिछली सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था।

ऋषभ पंत को लेकर पहले कहा जा रहा था कि उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन उन्हें 15 सदस्यीय स्क्वाड में मौका मिला है। इसके बावजूद उनकी प्लेइंग इलेवन में जगह फिक्स नहीं है, क्योंकि केएल राहुल प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे। यशस्वी जायसवाल को बैकअप ओपनर के तौर पर टीम में जगह मिली है। तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई मोहम्मद सिराज करेंगे, जिन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था।

भारत की वनडे टीम

शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल