  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. India’s ODI Squad Announced: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम घोषित; गिल और सिराज की वापसी, पंत को मौका

India’s ODI Squad Announced: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम घोषित; गिल और सिराज की वापसी, पंत को मौका

India's ODI Squad Announced: बीसीसीआई की सीनियर मेन्स सिलेक्शन कमेटी ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए भारत टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी हुई। वहीं, ऋषभ पंत टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

India’s ODI Squad Announced: बीसीसीआई की सीनियर मेन्स सिलेक्शन कमेटी ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए भारत टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी हुई। वहीं, ऋषभ पंत टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं।

पढ़ें :- वनडे सीरीज से पहले होगा शुभमन गिल का फिटनेस टेस्ट? विजय हज़ारे ट्रॉफी में खेलेंगे दो मैच

बीसीसीआई की ओर से स्क्वाड का ऐलान करते हुए कहा गया है कि श्रेयस अय्यर की उपलब्धता BCCI COE से फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है। हार्दिक पांड्या को BCCI COE ने एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने के लिए क्लीयरेंस नहीं दिया है, और आगे होने वाले ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए, उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है। दूसरी तरफ, ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉ कर दिया गया है, जिन्होंने पिछली सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था।

ऋषभ पंत को लेकर पहले कहा जा रहा था कि उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन उन्हें 15 सदस्यीय स्क्वाड में मौका मिला है। इसके बावजूद उनकी प्लेइंग इलेवन में जगह फिक्स नहीं है, क्योंकि केएल राहुल प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे। यशस्वी जायसवाल को बैकअप ओपनर के तौर पर टीम में जगह मिली है। तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई मोहम्मद सिराज करेंगे, जिन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था।

भारत की वनडे टीम

शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल

पढ़ें :- IND vs NZ: कब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे स्क्वाड का होगा ऐलान? चयन पर ताजा अपडेट आया सामने

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

India's ODI Squad Announced: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम घोषित; गिल और सिराज की वापसी, पंत को मौका

India's ODI Squad Announced: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे टीम घोषित;...

VIDEO-BJP MLA नंद किशोर गुर्जर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर हुए फायर, बताया राक्षस और जिहादी...

VIDEO-BJP MLA नंद किशोर गुर्जर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर हुए फायर,...

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, बोले- देश की मशहूर शख्सियत हैं शाहरुख खान, गद्दार नहीं,बीसीसीआई के फैसले का किया स्वागत 

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, बोले- देश की मशहूर शख्सियत हैं शाहरुख खान, गद्दार...

BCCI के फैसले पर KKR की पहली प्रतिक्रिया; जानें- बांग्लादेशी गेंदबाज को लेकर क्या बोली शाहरुख खान की टीम

BCCI के फैसले पर KKR की पहली प्रतिक्रिया; जानें- बांग्लादेशी गेंदबाज को...

'बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने में शाहरुख खान की कोई गलती नहीं...' AIIA चीफ मौलाना साजिद रशीदी ने BCCI पर फोड़ा ठीकरा

'बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने में शाहरुख खान की कोई गलती नहीं...' AIIA...

6, 6, 6, 6, 6, 4 एक ओवर में 66 से 100 रन तक पहुंचे हार्दिक पांड्या, वनडे टीम के ऐलान से पहले 92 गेंदों में ठोके 133 रन

6, 6, 6, 6, 6, 4 एक ओवर में 66 से 100...