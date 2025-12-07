  1. हिन्दी समाचार
Indigo Crisis : इंडिगो की 220 से ज्यादा उड़ानें रविवार को भी रद्द, सरकार बोली- रात 8 बजे तक पैसा रिफंड करें

इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airlines) में परिचालन संकट (Operational Crisis) को दूर कर हालात सामान्य करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन संकट लगातार छठे दिन जारी है और रविवार को भी दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर 220 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं।

By संतोष सिंह 
नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airlines) में परिचालन संकट (Operational Crisis) को दूर कर हालात सामान्य करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन संकट लगातार छठे दिन जारी है और रविवार को भी दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर 220 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं। इंडिगो (Indigo) में जारी संकट के चलते बीते छह दिनों में करीब 3000 उड़ानें रद्द हुई हैं, जिससे देश में हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और लाखों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।

मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर रविवार को कम से कम 112 और दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) पर 109 उड़ानें रद्द हुईं। इससे पहले शुक्रवार को इंडिगो की करीब 1,600 उड़ानें रद्द हुईं। हालांकि शनिवार को रद्द उड़ानों की संख्या घटकर करीब 800 रह गई। इंडिगो संकट (Indigo Crisis) पर अब सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है और इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स (Indigo CEO Peter Elbers) और सीओओ और अकाउंटेबल मैनेजर पोर्केरास (COO and Accounts Manager Porqueras) को शनिवार को डीजीसीए (DGCA) ने नोटिस जारी कर परिचालन संकट (Operational Crisis) पर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है।

