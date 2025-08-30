Indonesia Protesters : इंडोनेशिया में प्रदर्शनकारियों का काउंसिल बिल्डिंग पर धावा , आग लगने से 3 की मौत

इंडोनेशिया की राजधानी में शुक्रवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब दंगा पुलिस और सांसदों के भत्ते के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच झड़प के दौरान एक डिलीवरी सवार को कथित तौर पर पुलिस वाहन द्वारा कुचल दिया गया।
Indonesia Protesters : इंडोनेशिया की राजधानी में शुक्रवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब दंगा पुलिस और सांसदों के भत्ते के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच झड़प के दौरान एक डिलीवरी सवार को कथित तौर पर पुलिस वाहन द्वारा कुचल दिया गया। खबरों के अनुसार, इंडोनेशिया के शहर मकास्सर में एक काउंसिल बिल्डिंग भवन (Council Building Building) में प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगा दी गई। आग से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई।
प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार तड़के मध्य जकार्ता स्थित पुलिस मोबाइल ब्रिगेड के मुख्यालय तक मार्च किया और कुछ ने परिसर में घुसने का प्रयास किया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग करते हुए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के एक आक्रोशित समूह ने एक पुलिस चौकी और पुलिस परिसर के पास खड़ी कारों में आग लगा दी। उन्होंने यातायात संकेतों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर दिया, जिससे क्षेत्र में यातायात ठप हो गया।
इंडोनेशिया में शुक्रवार से ही जकार्ता सहित प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले सरकारी अधिकारियों के कम वेतन और कथित तौर पर अत्यधिक भत्ते के विरोध में आयोजित रैलियों में एक मोटरसाइकिल डिलीवरी ड्राइवर को पुलिस के सामरिक वाहन द्वारा कुचल दिए जाने और उसकी मौत हो जाने का फुटेज सामने आया था।
पश्चिमी जावा की राजधानी बांडुंग में भी शुक्रवार को प्रदर्शनों के दौरान एक बैंक और एक रेस्तरां सहित व्यावसायिक इमारतों को जला दिया गया।