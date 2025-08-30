  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Indonesia Protesters : इंडोनेशिया में प्रदर्शनकारियों का काउंसिल बिल्डिंग पर धावा , आग लगने से 3 की मौत

Indonesia Protesters : इंडोनेशिया में प्रदर्शनकारियों का काउंसिल बिल्डिंग पर धावा , आग लगने से 3 की मौत

इंडोनेशिया की राजधानी में शुक्रवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब दंगा पुलिस और सांसदों के भत्ते के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच झड़प के दौरान एक डिलीवरी सवार को कथित तौर पर पुलिस वाहन द्वारा कुचल दिया गया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Indonesia Protesters :  इंडोनेशिया की राजधानी में शुक्रवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब दंगा पुलिस और सांसदों के भत्ते के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच झड़प के दौरान एक डिलीवरी सवार को कथित तौर पर पुलिस वाहन द्वारा कुचल दिया गया। खबरों के अनुसार, इंडोनेशिया के शहर मकास्सर में एक काउंसिल बिल्डिंग भवन (Council Building Building)  में प्रदर्शनकारियों द्वारा आग लगा दी गई। आग से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई।

पढ़ें :- Tariff: इंडोनेशिया,लाओस और भारत से अमेरिकी सोलर कंपनियों ने आयात में किया टैरिफ लेने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार तड़के मध्य जकार्ता स्थित पुलिस मोबाइल ब्रिगेड के मुख्यालय तक मार्च किया और कुछ ने परिसर में घुसने का प्रयास किया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग करते हुए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के एक आक्रोशित समूह ने एक पुलिस चौकी और पुलिस परिसर के पास खड़ी कारों में आग लगा दी। उन्होंने यातायात संकेतों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर दिया, जिससे क्षेत्र में यातायात ठप हो गया।

इंडोनेशिया में शुक्रवार से ही जकार्ता सहित प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले सरकारी अधिकारियों के कम वेतन और कथित तौर पर अत्यधिक भत्ते के विरोध में आयोजित रैलियों में एक मोटरसाइकिल डिलीवरी ड्राइवर को पुलिस के सामरिक वाहन द्वारा कुचल दिए जाने और उसकी मौत हो जाने का फुटेज सामने आया था।

पश्चिमी जावा की राजधानी बांडुंग में भी शुक्रवार को प्रदर्शनों के दौरान एक बैंक और एक रेस्तरां सहित व्यावसायिक इमारतों को जला दिया गया।

पढ़ें :- UNCTAD Report में दावा : 2024 में भारत की 6.5 फीसदी रह सकती है वृद्धि दर
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Israeli air strikes on Yemen : यमन के सना पर इजरायली हवाई हमलों में  हूती PM अहमद अल-रहावी की मौत

Israeli air strikes on Yemen : यमन के सना पर इजरायली हवाई...

राष्ट्रप​ति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी मुसीबत, भारत से यूक्रेन खरीदता है सबसे अधिक तेल

राष्ट्रप​ति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी मुसीबत, भारत से यूक्रेन खरीदता है सबसे...

Indonesia Protesters : इंडोनेशिया में प्रदर्शनकारियों का काउंसिल बिल्डिंग पर धावा , आग लगने से 3 की मौत

Indonesia Protesters : इंडोनेशिया में प्रदर्शनकारियों का काउंसिल बिल्डिंग पर धावा ,...

उत्तराधिकार के सवाल पर जेडी वेंस, बोले- वे कमांडर-इन-चीफ की भूमिका निभाने को हैं तैयार, X पर ट्रेंड किया 'Trump is Dead'

उत्तराधिकार के सवाल पर जेडी वेंस, बोले- वे कमांडर-इन-चीफ की भूमिका निभाने...

PM Modi China Visit: सात साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत, एससीओ सम्मेलन में होंगे शामिल

PM Modi China Visit: सात साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट...

Former US Vice President Kamala Harris : डोनाल्ड ट्रम्प ने पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा वापस ली

Former US Vice President Kamala Harris : डोनाल्ड ट्रम्प ने पूर्व अमेरिकी...