Snapdragon 7s Gen 4 और 6500mAh बैटरी के साथ इंफिनिक्स का लिमिटेड एडिशन फोन लॉन्च, चेक करें डिटेल्स

Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Limited Edition : स्मार्टफोन ब्रांड इंफिनिक्स ने भारतीय बाज़ार में अपना Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस नए डिवाइस के स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड Note 60 Pro 5G जैसे ही हैं, लेकिन इसके डिज़ाइन में बड़ा अंतर है। इसे इटली की मशहूर ऑटोमोटिव और डिज़ाइन कंपनी Pininfarina के साथ मिलकर बनाया गया है। इसका डिज़ाइन हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कारों की एयरोडायनामिक फिलॉसफी और नई सोच से प्रेरित है।

Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन में एल्युमीनियम यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड सिंगल-बॉडी रियर दिया गया है। इसमें दुनिया का पहला Uni-Chassis Cam Module होने का भी दावा किया गया है, और इसके पिछले हिस्से में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की एक ही शीट का इस्तेमाल किया गया है। इसके पिछले हिस्से पर एक फ्लोटिंग टेललाइट सिग्नेचर भी दिखाई देता है, जो डिवाइस चालू होने पर जल उठता है।

इस स्मार्टफोन में एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले भी है, जो चालू होने पर सुपरकार के डैशबोर्ड जैसा अनुभव देता है। यह छिपा हुआ डिस्प्ले नोटिफिकेशन, खास आइकन या पिक्सेल-स्टाइल वर्चुअल साथी दिखाने के लिए जल उठता है। खास बात यह है कि Pininfarina Edition एक खास लग्ज़री बॉक्स में आता है, जिसमें सुपरकार से प्रेरित एक्सेसरीज़ शामिल हैं, जैसे कि कस्टम केवलर-पैटर्न वाला मैग्नेटिक केस, केवलर-पैटर्न वाला MagPad और ट्रैक-एडिशन सिम इजेक्टर।

इस स्मार्टफोन में 6.78-इंच का LTPS AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 1.5K (1208 x 2644 पिक्सल) है, स्क्रीन रेश्यो 93.18% है और रिफ्रेश रेट 144Hz तक है। डिस्प्ले में 700 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस, 1600 निट्स की HBM ब्राइटनेस, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 100% DCI-P3 कलर गैमट, 240Hz तक टच सैंपलिंग रेट, 2800Hz तक इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट, 2304Hz तक PWM डिमिंग, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स भी हैं।

फोन के पिछले हिस्से में 50MP का मेन कैमरा है जिसमें f/1.59 अपर्चर, 0.8μm पिक्सल साइज़, 78° FOV, ऑटोफोकस और OIS सपोर्ट है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी है, जिसमें f/2.2 अपर्चर, 1.12μm पिक्सल साइज़, 111.4° FOV और ऑटोफोकस सपोर्ट मिलता है। सेल्फी के लिए, स्मार्टफोन में 13MP का फ्रंट कैमरा है, जिसमें f/2.2 अपर्चर, 1.12μm पिक्सल साइज़ और 82° FOV है।

इसमें 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6500mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा, यह 7.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग, 30W वायरलेस चार्जिंग और 5W वायरलेस रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इसके अन्य खास फीचर्स में डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS नेविगेशन, USB Type-C पोर्ट, OTG, Type-C ईयरफोन सपोर्ट, FM, NFC, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, X-एक्सिस मोटर, इन्फ्रारेड ब्लास्टर, हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर और IP64-रेटेड स्प्लैश, पानी और धूल से बचाव की सुविधा शामिल है।

इस डिवाइस में JBL द्वारा ट्यून किए गए डुअल स्पीकर, Hi-Res ऑडियो, Hi-Res वायरलेस ऑडियो, DTS, DRM Widevine L1 सपोर्ट और सिनेमा जैसा ऑडियो अनुभव भी मिलता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें Folax AI असिस्टेंट, AI स्टूडियो, AI HD एन्हांसमेंट, AI फ्लेयर रिमूवर, AI शैडो रिमूवर, AI रिफ्लेक्शन रिमूवर, AI इरेज़र, AI एक्सटेंडर, मैट्रिक्स स्टूडियो, XBoost, ई-स्पोर्ट्स मोड, क्विक एक्सेस टूल्स और एंटी-इंटरफेरेंस जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं।

कीमत और उपलब्धता

Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina लिमिटेड एडिशन को सिर्फ़ ‘टोरिनो ब्लैक’ रंग और 8GB/256GB स्टोरेज वाले एक ही वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। भारत में इसकी कीमत ₹37,999 है। कंपनी कई बैंकों के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांज़ैक्शन पर ₹2,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है। Infinix अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 और 6 महीने के लिए ‘नो कॉस्ट EMI’ के साथ-साथ 3 महीने का JioHotstar सब्सक्रिप्शन और Pro Google Gemini के साथ 5000GB क्लाउड स्टोरेज भी दे रही है। Flipkart से स्मार्टफोन खरीदने वालों को भी यही डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। इसकी ओपन सेल 29 जून 2026 को दोपहर 12 बजे शुरू होगी और यह डिवाइस Infinix India की वेबसाइट, Flipkart और दूसरे बड़े रिटेलर्स के ज़रिए उपलब्ध होगा।