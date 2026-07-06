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Lava Virat की भारत में जल्द होगी एंट्री, लॉन्च से पहले कई फीचर्स का खुलासा

Lava Virat : पिछले महीने, लावा ने भारतीय बाज़ार में अपना Lava Bold N2 5G स्मार्टफ़ोन लॉन्च किया था और अब कंपनी भारतीय ग्राहकों के लिए एक और डिवाइस लेकर आ रही है। लावा ने Flipkart के ज़रिए एक नए डिवाइस, Lava Virat, के लॉन्च की आधिकारिक तौर पर झलक दिखाई है।

By Abhimanyu 
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Lava Virat : पिछले महीने, लावा ने भारतीय बाज़ार में अपना Lava Bold N2 5G स्मार्टफ़ोन लॉन्च किया था और अब कंपनी भारतीय ग्राहकों के लिए एक और डिवाइस लेकर आ रही है। लावा ने Flipkart के ज़रिए एक नए डिवाइस, Lava Virat, के लॉन्च की आधिकारिक तौर पर झलक दिखाई है।

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Lava ने बताया है कि आने वाला स्मार्टफोन भारत के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है; यह भरोसेमंद, मज़बूत और भारतीयों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से तैयार किया गया है। टीज़र वीडियो में डिवाइस का फ्रंट साइड दिखाया गया है। इसके अलावा, ब्रांड ने Lava Virat के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कंपनी देश में एक बिल्कुल नई सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

आने वाले दिनों में, Lava के इस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है, और जल्द ही इसकी लॉन्च डेट का भी ऐलान हो सकता है। फिलहाल, आइए Lava Bold N2 5G के स्पेसिफिकेशन्स पर एक नज़र डालते हैं।

इस स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.75-इंच का HD+ डिस्प्ले है और यह Unisoc T8200 SoC पर चलता है, जिसका AnTuTu बेंचमार्क स्कोर 450K+ पॉइंट्स बताया जा रहा है। यह डिवाइस Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। लावा का दावा है कि इसमें कोई ब्लोटवेयर नहीं है।

Lava Virat को 4GB/64GB मेमोरी ऑप्शन में पेश किया जा रहा है और इसमें 4GB एक्स्ट्रा वर्चुअल RAM का सपोर्ट भी मिलता है। इसकी पिछली लिस्टिंग से अंदाज़ा लगाया गया था, इस स्मार्टफोन में 13MP का मेन रियर कैमरा और 5MP का सेल्फी कैमरा है।

इसके अलावा, डिवाइस में 6000mAh की बैटरी है और यह 18W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, हालांकि बॉक्स में ग्राहकों को 10W का चार्जर मिलेगा। बेहतर सुरक्षा के लिए, इस हैंडसेट में IP64-रेटेड डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस बॉडी भी दी गई है। यह सभी भारतीय 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है।

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