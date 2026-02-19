  1. हिन्दी समाचार
Infinix XPAD 30E Tablet :  इनफिनिक्स एक्सपैड 30 ई टैबलेट AI लर्निंग फीचर्स के साथ लॉन्च, जानें स्पेसिफिकेशन्स और बैटरी

इनफिनिक्स ने आज अपने नोट 60 स्मार्टफोन सीरीज के साथ XPAD 30E टैबलेट की घोषणा की। यह डिवाइस छात्रों को लक्षित करते हुए AI लर्निंग टूल्स और किफायती स्पेसिफिकेशन्स प्रदान करता है।

Infinix XPAD 30E Tablet :  इनफिनिक्स ने आज अपने नोट 60 स्मार्टफोन सीरीज के साथ XPAD 30E टैबलेट की घोषणा की। यह डिवाइस छात्रों को लक्षित करते हुए AI लर्निंग टूल्स और किफायती स्पेसिफिकेशन्स प्रदान करता है। किफायती दाम में कंपनी ने आकर्षक फीचर्स देने की कोशिश की है। टैबलेट 11 इंच की IPS LCD स्क्रीन के साथ आता है जिसमें FHD+ रिजॉल्यूशन दिया गया है। टैबलेट में 60Hz का रिफ्रेश रेट है और ब्लू लाइट के लिए TUV सर्टिफिकेशन भी मिलता है। यह ड्रीमी ब्लू, फॉरेस्ट ग्रीन और डीप ब्लू रंगों में उपलब्ध है।

पढ़ें :- AI health screening : Jio Arogya AI की मदद से होगी चंद मिनटों में हेल्थ स्क्रीनिंग, वॉयस AI डॉक्टर करेगा आपका इलाज

एआई लर्निंग टूल्स
XPAD 30E में पाठ्यपुस्तकों के अनुरूप 120,000 निःशुल्क शैक्षिक संसाधन और अभ्यास शामिल हैं। AI ट्यूटर सुविधा नौ भाषाओं में फोटो सॉल्विंग की सुविधा प्रदान करती है: चीनी, अंग्रेजी (including Niger and Indian dialects), फ्रेंच, इंडोनेशियाई, रूसी, उर्दू, स्पेनिश, तुर्की और फिलिपिनो। टैप टू आस्क सुविधा अंग्रेजी और रूसी में काम करती है। अन्य AI सुविधाओं में AI क्रिएशन और AI स्क्रीन रिकग्निशन शामिल हैं।

फीचर्स
MediaTek Helio G80 चिपसेट के साथ इसमें 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है जिसे माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया भी जा सकता है। आइए जानते हैं इस Infinix XPAD 30E टैबलेट प्राइस, और अन्य खास फीचर्स के बारे में।

टैबलेट Android 15 आधारित XOS 15 पर रन करता है। इसमें MediaTek Helio G80 चिपसेट दिया गया है। साथ में 4GB रैम है, और 128GB की eMMC 5.1 इंटरनल स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को microSD कार्ड की मदद से बढ़ाया भी जा सकता है।

XPAD 30E टैबलेट को खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस टैबलेट में यूजर को 120,000 फ्री एजुकेशनल कोर्स मिलते हैं। इसमें AI Tutor का सपोर्ट आता है जो इंग्लिश, चाइनीज समेत 9 भाषाओं में फोटो सॉल्व फीचर देता है। AI Creation और AI Screen Recognition जैसे फीचर्स इसमें शामिल किए गए हैं।

पढ़ें :- India AI Impact Summit 2026 : AI समिट में भारत ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मिले 2.5 लाख से अधिक AI Responsibility Pledge

Infinix XPAD 30E का 4GB+128GB मॉडल इंडोनेशिया में Rp 2,394,000 (लगभग 12,800 रुपये) में पेश किया गया है।

