Video Viral: मासूम बच्चे ने गया दो गल्लां करिये सॉन्ग, वीडियो देख हैरान हुए लोग

Video Viral: सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़के का गाना गाते हुए क्लिप है। एक आदमी चुपके से अपने बेटे, जो एक युवा पंजाबी लड़का है, को पंजाबी हिट गाना, “दो गल्लां” गाते हुए वीडियो बना रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस क्लिप में एक व्यक्ति अपने बेटे को चुपके से कैद करता हुआ दिख रहा है, जब वह पंजाबी हिट “दो गल्लां” को बहुत ही तीव्र आवाज में गा रहा है।

नेटिज़न्स को चौंका देने वाली बात यह है कि लड़का अपना स्कूल बैग पैक कर रहा है और अपनी किताबें छाँट रहा है, शायद ट्यूशन जाने के लिए, जबकि वह गाना गुनगुना रहा है। वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति अपने बेटे को चुपके से दरवाज़े के पीछे खड़े होकर वीडियो बनाता है। वह दरवाज़े के पीछे छिपकर अपने बेटे के दिल को छू लेने वाले गाने को अपने बेडरूम में कैद कर रहा है।

No mic..No stage..No filters.

Just a boy, his pure voice, and the magic of #DoGallan.

His dad secretly captured the moment, and now the internet is falling in love with the raw soul behind that voice 😍🫶 pic.twitter.com/webhHdjWNW

