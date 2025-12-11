International Mountain Day : अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस आज ,पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम बढ़ाने के लिए करता है प्रेरित

International Mountain Day : आज अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस है। हर साल 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा(United Nations General Assembly) ने साल 2003 में यह दिवस घोषित किया था। इस साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 की थीम है – ग्लेशियर पहाड़ों (Glacier mountains) और उसके बाहर पानी, भोजन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के पर्वतों के महत्व, उनकी जैविक विविधता और उनसे जुड़े समुदायों की चुनौतियों को समझना और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पर्वत को पृथ्वी के संतुलन का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। ये हमें पानी, औषधीय पौधे, स्वच्छ हवा और अनगिनत प्राकृतिक संसाधन देते हैं। हिमालय से लेकर एंडीज तक, पर्वतों की गोद में बसे हजारों समुदाय अपना जीवन इन्हीं पर निर्भर होकर बिताते हैं।

इस दिन का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चुनौतियों—जैसे जलवायु परिवर्तन (Climate change), भूमि क्षरण, संसाधनों की कमी और पलायन—की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। साथ ही, यह पर्वतीय पर्यटन (Mountain tourism) , सतत कृषि और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।

अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस हमें याद दिलाता है कि पर्वत सिर्फ प्रकृति की सुंदरता (The beauty of nature) नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व का आधार हैं, और उनका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।