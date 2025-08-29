इंटरनेशनल खिलाड़ी पर लगा ब्रिटेन में डकैती का आरोप, ज़मानत याचिका खारिज

Kipling Doriga Robbery: पापुआ न्यू गिनी के खिलाड़ी किपलिंग डोरिगा पर सोमवार (25 अगस्त) सुबह जर्सी की राजधानी सेंट हेलियर्स में हुई एक घटना के बाद डकैती का आरोप लगाया गया है। डोरिगा, ब्रिटेन के एक भीड़-भाड़ वाले इलाके, द आइलैंड में चल रही सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग के दूसरे दौर में भाग ले रही पापुआ न्यू गिनी की टीम का सदस्य था।

29 वर्षीय कीपर-बल्लेबाज ने पीएनजी के लिए 97 मैच खेले हैं, जिनमें 2021 और 2024 के टी20 विश्व कप भी शामिल हैं। डोरिगा बुधवार सुबह मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए और माना जा रहा है कि उन्होंने आरोपों में दोष स्वीकार कर लिया है। रिलीफ मजिस्ट्रेट रेबेका मॉर्ले-किर्क ने आरोप को मजिस्ट्रेट की अदालत के लिए बहुत गंभीर माना और मामले को रॉयल कोर्ट भेज दिया, जहाँ डोरिगा को 28 नवंबर को पेश होना है। उनकी ज़मानत खारिज कर दी गई और डोरिगा को उस तारीख तक द्वीप पर ही हिरासत में रखा जाएगा।