  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. इंटरनेशनल खिलाड़ी पर लगा ब्रिटेन में डकैती का आरोप, ज़मानत याचिका खारिज

इंटरनेशनल खिलाड़ी पर लगा ब्रिटेन में डकैती का आरोप, ज़मानत याचिका खारिज

Kipling Doriga Robbery: पापुआ न्यू गिनी के खिलाड़ी किपलिंग डोरिगा पर सोमवार (25 अगस्त) सुबह जर्सी की राजधानी सेंट हेलियर्स में हुई एक घटना के बाद डकैती का आरोप लगाया गया है। डोरिगा, ब्रिटेन के एक भीड़-भाड़ वाले इलाके, द आइलैंड में चल रही सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग के दूसरे दौर में भाग ले रही पापुआ न्यू गिनी की टीम का सदस्य था।

By Abhimanyu 
Updated Date

Kipling Doriga Robbery: पापुआ न्यू गिनी के खिलाड़ी किपलिंग डोरिगा पर सोमवार (25 अगस्त) सुबह जर्सी की राजधानी सेंट हेलियर्स में हुई एक घटना के बाद डकैती का आरोप लगाया गया है। डोरिगा, ब्रिटेन के एक भीड़-भाड़ वाले इलाके, द आइलैंड में चल रही सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग के दूसरे दौर में भाग ले रही पापुआ न्यू गिनी की टीम का सदस्य था।

पढ़ें :- पंत की चोट से BCCI ने लिया बड़ा सबक, घरेलू क्रिकेट के लिए लाया नया रिप्लेसमेंट नियम

29 वर्षीय कीपर-बल्लेबाज ने पीएनजी के लिए 97 मैच खेले हैं, जिनमें 2021 और 2024 के टी20 विश्व कप भी शामिल हैं। डोरिगा बुधवार सुबह मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए और माना जा रहा है कि उन्होंने आरोपों में दोष स्वीकार कर लिया है। रिलीफ मजिस्ट्रेट रेबेका मॉर्ले-किर्क ने आरोप को मजिस्ट्रेट की अदालत के लिए बहुत गंभीर माना और मामले को रॉयल कोर्ट भेज दिया, जहाँ डोरिगा को 28 नवंबर को पेश होना है। उनकी ज़मानत खारिज कर दी गई और डोरिगा को उस तारीख तक द्वीप पर ही हिरासत में रखा जाएगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video- हरभजन-श्रीसंत थप्पड़कांड वाला वीडियो 18 साल बाद ललित मोदी ने किया जारी, मचा बवाल

Video- हरभजन-श्रीसंत थप्पड़कांड वाला वीडियो 18 साल बाद ललित मोदी ने किया...

इंटरनेशनल खिलाड़ी पर लगा ब्रिटेन में डकैती का आरोप, ज़मानत याचिका खारिज

इंटरनेशनल खिलाड़ी पर लगा ब्रिटेन में डकैती का आरोप, ज़मानत याचिका खारिज

BCCI President: राजीव शुक्ला बनें बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष, रोजर बिन्नी का पद से इस्तीफा

BCCI President: राजीव शुक्ला बनें बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष, रोजर बिन्नी का...

'कोहली को मेरी बात शायद पसंद न आए...' पूर्व कोच द्रविड़ ने विराट की हाइट को लेकर कर दिया अजीबोगरीब कमेंट

'कोहली को मेरी बात शायद पसंद न आए...' पूर्व कोच द्रविड़ ने...

'4 जून ने सब कुछ बदल दिया...' RCB का बेंगलुरु भगदड़ को लेकर छलका दर्द

'4 जून ने सब कुछ बदल दिया...' RCB का बेंगलुरु भगदड़ को...

Michael Clarke Cancer: पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान माइकल क्लार्क हुआ कैंसर, नाक से हटाई गई गांठ

Michael Clarke Cancer: पूर्व वर्ल्ड चैंपियन कप्तान माइकल क्लार्क हुआ कैंसर, नाक...