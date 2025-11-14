IPL 2026: केकेआर ने बदला अपना बॉलिंग कोच, अब न्यूजीलैंड दिग्गज पेसर टिम साउथी संभालेंगे ये पद

  1. हिन्दी समाचार
KKR New Bowling Coach: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आईपीएल 2026 के लिए टिम साउथी को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान, जिन्होंने 2025 की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, गेंदबाजी सलाहकार के रूप में इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हिस्सा रहे हैं। साउदी अभिषेक नायर की अगुवाई वाले नए केकेआर कोचिंग समूह में शामिल हो गए हैं, और फ्रैंचाइज़ी ने हाल ही में अगले सीज़न से पहले शेन वॉटसन को सहायक कोच के रूप में शामिल किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

36 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपने खेल करियर के दौरान 2021, 2022 और 2023 में केकेआर का प्रतिनिधित्व किया है, जिससे इस नियुक्ति में एक तरह का परिचयात्मक भाव है। सभी प्रारूपों में, साउथी ने 700 से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट और 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, और न्यूज़ीलैंड के 2019 वनडे विश्व कप फ़ाइनल तक पहुंचने और 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा, “हमें केकेआर परिवार में टिम साउथी का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, इस बार कोचिंग के रूप में।” उन्होंने आगे कहा, “टिम का विशाल अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता हमारी गेंदबाजी इकाई को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनके नेतृत्व कौशल और शांत स्वभाव उन्हें हमारे युवा गेंदबाजों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक बनाते हैं।”

साउथी ने कहा कि यह कदम तीन बार की चैंपियन टीम के साथ उनके जुड़ाव का स्वाभाविक विस्तार है। “केकेआर मुझे हमेशा घर जैसा लगा है, और इस नई भूमिका में वापसी करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इस फ्रैंचाइज़ी की संस्कृति अद्भुत है, प्रशंसक जुनूनी हैं और खिलाड़ियों का एक बेहतरीन समूह है। मैं गेंदबाजों के साथ मिलकर काम करने और टीम को आईपीएल 2026 में सफलता दिलाने में मदद करने के लिए उत्सुक हूं।”

