BCCI को आईपीएल ने बना दिया मालामाल, सिर्फ एक साल में बोर्ड ने कमा लिए 9742 करोड़ रुपये

BCCI's earnings for the financial year 2023-24: बीसीसीआई को दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा, आईपीएल और डब्ल्यूपीएल जैसे आयोजनों से हर साल खूब कमाई करता है। रेवेन्यू के मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ईसीबी जैसे बोर्ड भी उसके आस-पास भी नजर नहीं आते। वहीं, बीसीसीआई के फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की कमाई को लेकर सामने आयी रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिये हैं।