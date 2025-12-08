'चिन्नास्वामी स्टेडियम से शिफ्ट नहीं होंगे आईपीएल मैच...' कर्नाटक डिप्टी CM का बड़ा बयान

IPL 2026 Venue: आईपीएल 2025 में आरसीबी की ख़िताबी जीत के बाद बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए थे। हालांकि, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु से शिफ्ट किए जाने की बात खारिज कर दिया है।

दरअसल, भगदड़ की घटना के बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जांच के दायरे में था और तब से यहां पर एक भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया। पहले कहा जा रहा था कि आईपीएल 2026 के मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं खेले जाएंगे। हालांकि, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने आरसीबी के होम गेम्स बेंगलुरुसे बाहर कराने की किसी भी बात को खारिज कर दिया है। उन्होंने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम को “बेंगलुरु और कर्नाटक का गौरव” बताया है और कहा कि आईपीएल मैच वहीं होते रहेंगे।

शिवकुमार ने कहा, “हम RCB के IPL मैच कहीं और शिफ्ट नहीं करेंगे और इसे चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही करवाते रहेंगे। यह बेंगलुरु और कर्नाटक का गौरव है, जिसे हम बनाए रखेंगे।” शिवकुमार ने ज़ोर देकर कहा कि राज्य ने इस हादसे से सबक सीखा है और आईपीएल मैप पर बेंगलुरु की जगह छोड़ने के बजाय सिस्टम को और कड़ा करेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि KSCA भीड़ को कंट्रोल करने के सही तरीकों के साथ कानून के दायरे में रहकर वेन्यू को चलाएगा।

कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा, “मैं क्रिकेट का दीवाना हूं। हम यह पक्का करेंगे कि कर्नाटक में जो हादसा हुआ, वह दोबारा न हो और चिन्नस्वामी स्टेडियम में क्रिकेट इवेंट इस तरह से हों जिससे बेंगलुरु का सम्मान बना रहे।”