iPhone 17 को टक्कर आ रहा iQOO 15, अगले महीने भारत में लॉन्च होने से पहले स्पेक्स का खुलासा

Tech News: आईकू 15 (iQOO 15) स्मार्टफोन अगले हफ्ते चीनी बाजार में लॉन्च होने वाले हैं। जिसके बाद अगले महीने भारत में इस डिवाइस की एंट्री होने वाली है।  और पिछले टीज़र अपडेट के बाद, ब्रांड ने इन आगामी डिवाइसों के बारे में कुछ और प्रमुख स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की ओर इशारा किया है। आइकू इंडिया CEO निपुण मार्या ने कहा है कि iQOO 15 की बात में जल्द एंट्री होगी। वहीं, आगामी डिवाइस के लॉन्च से पहले ब्रांड ने इसके कुछ और प्रमुख स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की जानकारी दी है।

iQOO 15 फ्लैगशिप स्मार्टफोन ब्रांड के अब तक के सबसे बड़े 8K VC डोम कूलिंग सिस्टम (14% बढ़ा हुआ हीट डिसिपेशन एरिया) से लैस होगा। इसके अतिरिक्त, अल्ट्रा-हाई थर्मल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट मटीरियल की दोहरी परत का भी इस्तेमाल किया गया है और फ्लैगशिप के कूलिंग परफॉर्मेंस को इसके पूर्ववर्ती की तुलना में 47% बेहतर किया गया है। स्मार्टफोन को ‘क्रॉस-जेनरेशनल लीडर’ के रूप में टीज़ किया गया है जिसमें यूनिवर्सल ई-स्पोर्ट्स नेटवर्क सिस्टम 2.0 और यूनिवर्सल सबवे गेमिंग नेटवर्क शामिल हैं। यूनिवर्सल ई-स्पोर्ट्स नेटवर्क सिस्टम 2.0 के साथ, दिए गए 23 एंटेना विश्वसनीय सिग्नल स्ट्रेंथ सुनिश्चित करते हैं। यूनिवर्सल सबवे गेमिंग नेटवर्क के हिस्से के रूप में टाइम-स्पेस सिग्नल मैप 4.0, AI नेटवर्क सिलेक्शन 3.0 और गेम क्लाउड एक्सेलेरेशन भी लैस हैं।

पिछले अपडेट पर गौर करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिप, ई-स्पोर्ट्स चिप Q3, 2K + 144Hz सुपर-रिज़ॉल्यूशन सुपर-फ्रेम्स कंसीडर, और सोअरिंग क्लाउड एडिशन / लीजेंड एडिशन / वाइल्डरनेस एडिशन / ट्रैक एडिशन कलर विकल्प इसके कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन हैं। अगले हफ़्ते ब्रांड के लॉन्च इवेंट (20 अक्टूबर 2025 को होने वाले) में iQOO 15 स्मार्टफोन के अलावा,iQOO Pad 5e टैबलेट,  iQOO TWS 5 ईयरबड्स और iQOO Watch GT 2 स्मार्टवॉच भी लॉन्च होने वाले हैं। इन सभी आगामी डिवाइसेज़ के लिए प्री-ऑर्डर भी चीन में शुरू हो गए हैं।

