Iran-US War : ड्रोन ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास और होटल को बनाया निशाना, तेल क्षेत्र पर भी हमला हुआ

Iran-US War : अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है। मंगलवार तड़के बगदाद में अमेरिकी दूतावास और एक होटल को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। वीडियो में दूतावास के पास एक ड्रोन को हवाई सुरक्षा बलों द्वारा नष्ट होते हुए दिखाया गया है। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि मंगलवार तड़के बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया गया। AFP के एक पत्रकार ने दूतावास परिसर के अंदर विस्फोट के बाद काला धुआं उठते देखा, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम ने एक अन्य ड्रोन को हवा में ही मार गिराया।

अधिकारी ने बताया कि हमले में “तीन ड्रोन और चार रॉकेट” का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से कम से कम एक ड्रोन परिसर के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे कुछ घंटे पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम ने दूतावास पर एक अलग रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया था।

इराक के आंतरिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “मंत्रालय यह स्पष्ट करना चाहता है कि विशेष फोरेंसिक टीमों द्वारा घटनास्थल पर और तकनीकी निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि एक ड्रोन होटल की ऊपरी बाड़ से टकराया था, जिसके परिणामस्वरूप किसी की जान नहीं गई और न ही कोई महत्वपूर्ण भौतिक क्षति हुई।”