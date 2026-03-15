  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Iran-US War : ट्रंप का होर्मुज को लेकर बड़ा ऐलान, अमेरिका के साथ मिलकर कई देश भेजेंगे जंगी जहाज

Iran-US War : ट्रंप का होर्मुज को लेकर बड़ा ऐलान, अमेरिका के साथ मिलकर कई देश भेजेंगे जंगी जहाज

Warships Alongside the US अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध (28 फरवरी से शुरू) के 15वें दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दांव चल दिया है। युद्ध की आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- क्या नॉर्थ कोरिया कर रहा ईरान-अमेरिका जंग में कूदने की तैयारी? एक हफ़्ते में टेस्ट किया दूसरा स्ट्रेटेजिक क्रूज़ मिसाइल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Iran-US War : ट्रंप का होर्मुज को लेकर बड़ा ऐलान, अमेरिका के साथ मिलकर कई देश भेजेंगे जंगी जहाज

Iran-US War : ट्रंप का होर्मुज को लेकर बड़ा ऐलान, अमेरिका के...

ईरानी सेना IRGC ने खाई कसम, कहा- अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या एक ऐसा अपराध , जिसका हिसाब नेतन्याहू को अपनी जान देकर चुकाना होगा

ईरानी सेना IRGC ने खाई कसम, कहा- अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या...

US Israel Iran War : इस्राइल ने दक्षिणी लेबनान में किया एयरस्ट्रइक, चार लोगों की मौके पर ही मौत

US Israel Iran War : इस्राइल ने दक्षिणी लेबनान में किया एयरस्ट्रइक,...

नीदरलैंड के एम्सटर्डम में यहूदी समुदाय से जुड़े स्कूल में जोरदार विस्फोट, पश्चिम एशिया में तनाव के बीच हुई घटना से हड़कंप

नीदरलैंड के एम्सटर्डम में यहूदी समुदाय से जुड़े स्कूल में जोरदार विस्फोट,...

किम जोंग उन की बैलेस्टिक मिसाइल ने बढ़ाई पूर्व एशियाई देशों की धड़कनें, साउथ कोरिया और जापान में अलर्ट जारी

किम जोंग उन की बैलेस्टिक मिसाइल ने बढ़ाई पूर्व एशियाई देशों की...

US में 11 भारतीय डलवाते थे नकली डकैतियां, ग्रीनकार्ड पाने के लिए साजिश रचने का आरोप

US में 11 भारतीय डलवाते थे नकली डकैतियां, ग्रीनकार्ड पाने के लिए...