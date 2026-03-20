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इस्राइली सेना आईडीएफ के हमले में IRGC प्रवक्ता अली मोहम्मद की मौत, ईरान ने भी की पुष्टि

इस्राइली सेना आईडीएफ के हमले (Israeli IDF Attack) में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी (IRGC Spokesperson Ali Mohammad) की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि  ईरान (Iran) ने भी की है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Israel-Iran War : इस्राइली सेना आईडीएफ के हमले (Israeli IDF Attack) में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी (IRGC Spokesperson Ali Mohammad) की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि  ईरान (Iran) ने भी की है।

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ईरान के सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को बताया कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी मारे गए हैं। यह घटना मध्य-पूर्व क्षेत्र में ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच जारी सैन्य तनाव की कड़ी में हुई है। IRGC ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा है, जो देश के भीतर सैन्य और रणनीतिक अभियानों को अंजाम देती है।

रॉयटर्स ने ईरानी सरकारी टीवी के हवाले से बताया है कि नैनी की मौत इज़रायल की हालिया घोषणा के बाद हुई है, जिसमें उसने कहा था कि उसकी सेना को ईरानी नेताओं को देखते ही, बिना किसी और मंज़ूरी के, निशाना बनाना चाहिए। यह घटना हाल के दिनों में इज़रायली सेना द्वारा ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी और उनके बेटे की हत्या के बाद सामने आई है।

अली मोहम्मद नैनी कौन थे?

अली मोहम्मद नैनी का जन्म 1957 में ईरान के काशान में हुआ था। वह इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सेकंड ब्रिगेडियर जनरल थे और 2024 से कमांडर हुसैन सलामी के अधीन इस संगठन के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत थे। वह सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर और इमाम हुसैन विश्वविद्यालय में फैकल्टी सदस्य भी थे। अपनी सैन्य स्थिति के अलावा, अली मोहम्मद नैनी पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगे हुए थे। अक्टूबर 2024 में इज़राइल पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद यूनाइटेड किंगडम ने उन पर प्रतिबंध लगा दिए थे।

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इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान अब यूरेनियम संवर्धन करने या बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की स्थिति में नहीं है। अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा कि अयातुल्ला अली खामेनेई ने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने और उन्हें ज़मीन के बहुत नीचे दफ़नाने का आदेश दिया था। हम न केवल बची हुई मिसाइलों को नष्ट करने पर काम कर रहे हैं – कुछ ही बची हैं, बल्कि हम उन उद्योगों को भी नष्ट करने पर काम कर रहे हैं जो इन कार्यक्रमों के उत्पादन को संभव बनाते हैं। अब, 20 दिनों के बाद, मैं आपको यह घोषणा कर सकता हूँ कि ईरान के पास न तो यूरेनियम संवर्धन करने की क्षमता है और न ही बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की क्षमता है।

नेतन्याहू ने ईरान को “पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर” बताया और अपने देश की क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर स्थिति पर ज़ोर दिया,कुछ लोग तो इसे विश्व शक्ति भी कहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ इज़रायल के सैन्य अभियान, जो अभी अपने 20वें दिन में हैं, “जब तक ज़रूरी होगा, तब तक जारी रहेंगे।

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