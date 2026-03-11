क्या नॉर्थ कोरिया कर रहा ईरान-अमेरिका जंग में कूदने की तैयारी? एक हफ़्ते में टेस्ट किया दूसरा स्ट्रेटेजिक क्रूज़ मिसाइल

North Korea Strategic Cruise Missile Test : ईरान-अमेरिका युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया को संकट में डाल रखा है। इस क्षेत्र में लोग डर के साये में जी रहे हैं और कई एशियाई देशों पर ऊर्जा का संकट मंडरा रहा है। इन घटनाक्रमों के बीच नॉर्थ कोरिया ने एक हफ्ते में दूसरी बार स्ट्रेटेजिक क्रूज़ मिसाइल का परीक्षण किया है। जिसको लेकर कई तरह की आशंकाओं ने जन्म ले लिया है।

नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने मंगलवार को वेस्ट कोस्ट पर देश के सबसे नए डिस्ट्रॉयर से एक क्रूज़ मिसाइल टेस्ट की देखरेख की। सरकारी मीडिया के मुताबिक, पिछले हफ़्ते यह ऐसा दूसरा टेस्ट था। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी (KCNA) ने बुधवार को बताया कि किम ने युद्ध के समय कमांड और कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट करने और जहाज़ के क्रू को जल्द ही नेवी में तैनाती के लिए तैयार करने के लिए रिमोट से लॉन्च किया।

एजेंसी ने आगे कहा कि यह टेस्ट प्योंगयांग के न्यूक्लियर इरादे को दिखाने के लिए भी था। यह ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और इज़राइल ने पिछले हफ़्ते ईरान पर हमला करके उसकी न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता को खत्म कर दिया था, जिसके बाद न्यूक्लियर क्षमताओं पर दुनिया भर में जांच बढ़ गई है।

एजेंसी के मुताबिक, नाम्फो तट के पास नंबर 51 चो ह्योन डिस्ट्रॉयर से एक के बाद एक कई क्रूज़ मिसाइलें लॉन्च की गईं, जो आइलैंड के टारगेट पर हमला करने से पहले “10,116 और 10,138 सेकंड के बीच कोरिया के वेस्ट सी के ऊपर तय फ्लाइट ट्रैजेक्टरी पर” उड़ीं। यह 169 मिनट से थोड़ा कम है, जो 2022 और 2023 में हवासल सीरीज़ की “लॉन्ग-रेंज स्ट्रेटेजिक क्रूज़ मिसाइलों” के टेस्ट के दौरान नॉर्थ कोरिया के सबसे ज़्यादा दावा किए गए फ़्लाइट टाइम 170 मिनट के लगभग बराबर है।

टेस्ट के स्टेट टीवी वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि जहाज़ ने पिछले हिस्से में एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम (VLS) ऐरे से पश्चिम की ओर तेज़ी से छह मिसाइलें लॉन्च कीं। जहाज़ ने 4 मार्च को पिछले टेस्ट के दौरान भी इसी ऐरे से पाँच मिसाइलें लॉन्च की थीं। ऐसा लग रहा था कि डिस्ट्रॉयर टेस्ट करने के लिए नैम्फो शिपयार्ड से खाड़ी में गया था, जहाँ यह अभी भी बन रहा है।

किम जोंग उन ने जहाज़ से टेलीफ़ोन के ज़रिए बात की और एक अनजान लेकिन दूर इनडोर जगह से “वीडियो लिंक के ज़रिए” देखा, “नेशनल स्ट्रेटेजिक वेपन्स इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम कितना भरोसेमंद है, यह वेरिफ़ाई करते हुए।”