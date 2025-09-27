सिर्फ कप्तान बनकर रह गए हैं सूर्य कुमार यादव? करीब एक साल से नहीं जड़ी फिफ्टी

Surya Kumar Yadav's Asia Cup 2025 performance: सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में बिना कोई मैच हारे और लगातार छह मैच जीतकर फाइनल में जगह पक्की है। इस दौरान सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला आग उगल रहा है और गेंदबाज विरोधी टीमों पर कहर ढाह रहे हैं। टीम के अच्छे प्रदर्शन के लिए सूर्या की शानदार कप्तानी को श्रेय देना गलत नहीं होगा। हालांकि, भारतीय कप्तान बल्ले से नाकाम रहे हैं।
एशिया कप 2025 में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छह में से पांच मैच में बल्लेबाजी की है। इस दौरान सूर्या का सर्वाधिक स्कोर 47 रन नाबाद रहा है, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप-ए के मैच में बनाया था। बाकी उन्होंने यूएई के खिलाफ 7 रन नाबाद, पाकिस्तान के खिलाफ (सुपर-4) में शून्य, बांग्लादेश के खिलाफ 5 रन और श्रीलंका के विरुद्ध 12 रन बनाए हैं। यानी टूर्नामेंट में उनके बल्ले से केवल 71 रन ही निकले हैं। हालांकि, भारतीय कप्तान का यह खराब प्रदर्शन पिछले एक साल से जारी है।
सूर्य कुमार ने पिछले साल अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में 75 रन की पारी खेली थी। जिसके बाद उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है। जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सूर्या सिर्फ टीम की कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि उनके बल्ले से तो रन बन ही नहीं रहे हैं। अभिषेक शर्मा पर पूरी तरह निर्भर रहना टीम के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में सूर्या का फॉर्म में लौटना बेहद जरूरी है।