  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. क्या टीम इंडिया में कप्तान-उपकप्तान के लिए है रिजर्वेशन कोटा? खराब प्रदर्शन के बावजूद जगह पक्की

क्या टीम इंडिया में कप्तान-उपकप्तान के लिए है रिजर्वेशन कोटा? खराब प्रदर्शन के बावजूद जगह पक्की

Surya and Gill's poor performance continues: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब कुछ ही महीनों का समय बच गया है, और भारतीय टीम को इस बार खिताब का बचाव करना है। लेकिन, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल का पिछले एक साल से जैसे प्रदर्शन रहा है। उससे कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी टीम के लिए बोझ बन गए हैं, जबकि दूसरे खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बन पा रही है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Surya and Gill’s poor performance continues: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब कुछ ही महीनों का समय बच गया है, और भारतीय टीम को इस बार खिताब का बचाव करना है। लेकिन, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल का पिछले एक साल से जैसे प्रदर्शन रहा है। उससे कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी टीम के लिए बोझ बन गए हैं, जबकि दूसरे खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बन पा रही है।

पढ़ें :- WTC Points Table: न्यूजीलैंड की जीत से भारत को हुआ भारी नुकसान, अंतिम चार में पहुंची टीम

क्या टीम इंडिया में कप्तान-उपकप्तान के लिए है रिजर्वेशन कोटा?

पिछले सूर्य कुमार यादव को टी20आई टीम की कप्तानी सौंपी गयी थी और उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी। सूर्या की कप्तानी में टीम ने अब तक सभी सीरीज जीतीं हैं, लेकिन, कप्तान का व्यक्तिगत प्रदर्शन काफी निराशा जनक रहा है। दूसरी तरफ, टीम के उपकप्तान शुभमन गिल का भी यही हाल है। उनके बल्ले से रन निकल नहीं रहे। हालांकि, दोनों खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन में जगह पक्की है। शायद इसकी वजह सूर्य कुमार यादव का कप्तान और शुभमन गिल का उपकप्तान होना है।

बता दें कि कप्तान सूर्या ने पिछले साल अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में 75 रन की पारी खेली थी। जिसके बाद उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है। इसके बाद 20 पारियों में 47 नाबाद उनका सर्वाधिक स्कोर रहा है। इस दौरान वह तीन बार शून्य रन और दो बार 1 रन पर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा, वह दस बार तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाये। उनका औसत सिर्फ 13.35 रहा है।

उपकप्तान गिल की बात करें पिछली 17 पारियों से उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया। गिल ने आखिरी बार जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 58 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद उन्होंने कई बार अच्छी शुरुआत की, लेकिन अपनी पारी को बड़ी नहीं कर पाये। पिछले 14 टी20आई में शुभमन गिल का औसत मात्र 23.90 रन का रहा है।

पढ़ें :- स्मृति मंधाना शादी टूटने के दर्द से उभर चुकीं! खुले मंच से बोलीं- मैं ज्यादा सोचकर जिंदगी मुश्किल नहीं बनाती

कई युवा खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़?

एक तरफ जहां खराब प्रदर्शन के बावजूद सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को बार-बार मौके दिये जा रहे हैं तो दूसरी तरफ यशस्वी जासवाल, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। मौजूदा सीरीज में रिंकू सिंह जैसे बेहतरीन बल्लेबाज को टीम से बाहर रास्ता दिखा दिया गया। जबकि रिंकू मौका मिलने पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट कब तक अपनी गलतियों से सबक नहीं लेता।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

क्या टीम इंडिया में कप्तान-उपकप्तान के लिए है रिजर्वेशन कोटा? खराब प्रदर्शन के बावजूद जगह पक्की

क्या टीम इंडिया में कप्तान-उपकप्तान के लिए है रिजर्वेशन कोटा? खराब प्रदर्शन...

U19 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, सिर्फ 56 गेंदों में जड़ दी सेंचुरी

U19 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां,...

WTC Points Table: न्यूजीलैंड की जीत से भारत को हुआ भारी नुकसान, अंतिम चार में पहुंची टीम

WTC Points Table: न्यूजीलैंड की जीत से भारत को हुआ भारी नुकसान,...

कप्तान हरमनप्रीत कौर की बात होने वाली है सच! BCCI चमकाएगा घरेलू महिला क्रिकेटरों की किस्मत

कप्तान हरमनप्रीत कौर की बात होने वाली है सच! BCCI चमकाएगा घरेलू...

IND vs SA Pitch Report: दूसरे टी20आई में गेंदबाज रहेंगे हावी या चौके-छक्कों की होगी बरसात? जानें- न्यू चंडीगढ़ की पिच और कंडीशन

IND vs SA Pitch Report: दूसरे टी20आई में गेंदबाज रहेंगे हावी या...

स्मृति मंधाना शादी टूटने के दर्द से उभर चुकीं! खुले मंच से बोलीं- मैं ज्यादा सोचकर जिंदगी मुश्किल नहीं बनाती

स्मृति मंधाना शादी टूटने के दर्द से उभर चुकीं! खुले मंच से...