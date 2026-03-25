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Israel fires missiles into Caspian Sea : इजरायल ने कैस्पियन सागर में पहली बार दागी मिसाइलें ,  ईरान-रूस को दिया बड़ा झटका

अमेरिका-इज़रायल-ईरान जंग को 25 दिन बीत चुके हैं। जहां  एक तरफ युद्ध सीजफायर के लिए कूटनीतिक बातचीत को लेकर हलचल तेज हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने कैस्पियन सागर में पहली बार मिसाइलें दागी है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

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