Israeli air strikes on Yemen : यमन के सना पर इजरायली हवाई हमलों में  हूती PM अहमद अल-रहावी की मौत

यमन में ईरान-समर्थित हूती समूह ने शुक्रवार (29 अगस्त) को सना में इजरायली हवाई हमलों में अपने प्रधानमंत्री को खो दिया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Israeli air strikes on Yemen :  यमन में ईरान-समर्थित हूती समूह ने शुक्रवार (29 अगस्त) को सना में इजरायली हवाई हमलों में अपने प्रधानमंत्री को खो दिया। खबरों के अनुसार, यमन की राजधानी सना पर इज़राइली हवाई हमलों में ईरान समर्थित हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी (Huthi Prime Minister Ahmed al-Rahawi) मारे गए और समूह के रक्षा मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाया गया।

पढ़ें :- राष्ट्रप​ति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी मुसीबत, भारत से यूक्रेन खरीदता है सबसे अधिक तेल

इजरायली सेना ने कहा कि हूती समूह द्वारा फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में मिसाइलें और ड्रोन दागे जाने के कुछ दिनों बाद, गुरुवार को ये हमले हूती-नियंत्रित सना (Houthi-controlled Sanaa) पर किए गए। इज़राइली सेना ने कहा कि उसने इजराइल पर बार-बार हमलों के बाद, राष्ट्रपति भवन सहित सना में हूती सैन्य ठिकानों (Houthi military bases) पर हमला किया। खबरों के अनुसार, यमनी राजधानी के अधिकारियों ने कम से कम 10 लोगों के मारे जाने और 90 के घायल होने की सूचना दी है।

यमनी समाचार पत्र अल-जुम्हुरिया के अनुसार, हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी हमलों के दौरान अपने अपार्टमेंट में अपने कई सहयोगियों के साथ मारे गए। इजराइल अधिकारियों का यह भी मानना है कि रक्षा मंत्री मोहम्मद अल-अतीफी (Defense Minister Mohammed Al-Atifi) और चीफ ऑफ स्टाफ मुहम्मद अब्द अल-करीम अल-गमारी सना के बाहर एक कैबिनेट बैठक के दौरान मारे गए, हालांकि अभी भी आकलन जारी है।

