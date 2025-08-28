  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Israeli Attacks Gaza :  गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए

Israeli Attacks Gaza :  गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए

गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए, जिनमें पांच सहायता मांगने वाले भी शामिल हैं। खबरों के अनुसार, नवीनतम हमले उत्तरी गाजा के जबालिया अन-नजला क्षेत्र (Jabaliyya An-Nazla area) में किए गए।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Israeli Attacks Gaza :  गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए, जिनमें पांच सहायता मांगने वाले भी शामिल हैं। खबरों के अनुसार, नवीनतम हमले उत्तरी गाजा के जबालिया अन-नजला क्षेत्र (Jabaliyya An-Nazla area) में किए गए। गुरुवार तक, इजराइल ने पश्चिमी तट पर एक सामूहिक गिरफ्तारी अभियान शुरू कर दिया था, जिसमें 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ़्तार किए गए लोगों में पत्रकार, सुधार कार्यकर्ता और गहन छापेमारी और घरों में घुसपैठ के बीच रिहा किए गए कैदी शामिल थे।

पढ़ें :- Venice Film Festival 2025 :  स्टार पावर के साथ वेनिस फिल्म महोत्सव का आगाज़ , हॉलीवुड के दिग्गजों का लगा मेला

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों में “अकाल और कुपोषण के कारण” (“due to famine and malnutrition”) चार मौतें दर्ज की हैं, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। खबरों के अनुसार, इस तरह इस क्षेत्र में भूख से संबंधित मौतों की कुल संख्या 317 हो गई है, जिनमें 121 बच्चे शामिल हैं।

इस महीने की शुरुआत में शुरू किए गए इजरायली जमीनी अभियान (Israeli ground operation) में 1,500 से अधिक घर ध्वस्त हो गए, जिसके कारण गाजा शहर के दक्षिणी इलाके जियतून में कोई भी इमारत खड़ी नहीं बची है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर, बुधवार को संयुक्त रूप से आईपीसी की इस घोषणा का समर्थन किया कि गाजा में अकाल एक ‘मानव निर्मित संकट’ है, जबकि इजरायल और अमेरिका ने इस निष्कर्ष पर आपत्ति जताई थी।

 

पढ़ें :- Russian Drone And Missile Attack :  रूस ने यूक्रेन पर फिर किया घातक अटैक,  कीव को बनाया निशाना; 3 की मौत 24 घायल

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Israeli Attacks Gaza :  गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए

Israeli Attacks Gaza :  गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम...

Venice Film Festival 2025 :  स्टार पावर के साथ वेनिस फिल्म महोत्सव का आगाज़ , हॉलीवुड के दिग्गजों का लगा मेला

Venice Film Festival 2025 :  स्टार पावर के साथ वेनिस फिल्म महोत्सव...

Russian Drone And Missile Attack :  रूस ने यूक्रेन पर फिर किया घातक अटैक,  कीव को बनाया निशाना; 3 की मौत 24 घायल

Russian Drone And Missile Attack :  रूस ने यूक्रेन पर फिर किया...

US Minneapolis School Shooting:‘भारत पर परमाणु बम गिराओ’, 'Kill Trump'... अमेरिकी स्कूल में बच्चों को मारने वाले शूटर ने गन पर क्या लिखा था

US Minneapolis School Shooting:‘भारत पर परमाणु बम गिराओ’, 'Kill Trump'... अमेरिकी स्कूल...

Pakistan by-elections : पाकिस्तान में इमरान खान की पीटीआई करेगी उपचुनावों का बहिष्कार

Pakistan by-elections : पाकिस्तान में इमरान खान की पीटीआई करेगी उपचुनावों का...

Ganeshotsav Celebration : भारत ही नहीं, दुनिया के इन देशों में होती है गणपति बप्पा की पूजा

Ganeshotsav Celebration : भारत ही नहीं, दुनिया के इन देशों में होती...