ISRO ने कौड़ियों के भाव बेची निजी कंपनियों को तकनीक, संसदीय समिति की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, कांग्रेस का केंद्र पर हमला, कहा-मोदी हैं तो मुमकिन है...

नई दिल्ली। संसदीय समिति की रिपोर्ट (मार्च 2026) के अनुसार, राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी (ISRO) और उससे संबंधित सरकारी संगठनों के तरफ से विकसित तकनीकों को निजी कंपनियों को बेहद कम कीमतों (कौड़ियों के भाव) पर हस्तांतरित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 100 में से लगभग 70 तकनीकें 10 रुपये लाख से कम में दी गईं, जबकि कुछ मात्र 6,000 रुपये या मुफ्त में भी दी गईं, जिससे सार्वजनिक निवेश के मूल्य को नुकसान पहुंचने की चिंता व्यक्त की है।

समिति अंतरिक्ष विभाग (DoS) की समीक्षा कर रही थी, जो प्रधानमंत्री कार्यालय की सीधी निगरानी में करता है काम

समिति के अनुसार, इन तकनीकों को अनुपातहीन रूप से कम कीमतों पर हस्तांतरित किया गया था, और इनमें उपग्रह, रॉकेट, रसायन, उन्नत सामग्री और उच्च स्तरीय प्रणालियों में उपयोग होने वाले उप-घटक शामिल थे। संसद की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में कहा कि यह देखा गया है कि प्रौद्योगिकियों को अक्सर निजी कंपनियों को कम कीमत पर हस्तांतरित किया जाता है, जिससे इन साझेदारों को भारी मुनाफा होता है जबकि मूल संस्थानों को सृजित मूल्य का केवल मामूली हिस्सा ही मिलता है। समिति अंतरिक्ष विभाग (DoS) की समीक्षा कर रही थी, जो भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय की सीधी निगरानी में काम करता है।

सरकारी खजाने को भारी नुकसान

संसदीय समिति के प्रश्नों के उत्तर में, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसरो (ISRO) की वाणिज्यिक शाखा न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) इसरो या रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) में विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियों का भारतीय उद्योग को हस्तांतरण कर रही है। एनएसआईएल (NSIL) ने सरकारी संस्थाओं द्वारा विकसित 61 प्रौद्योगिकियों को भारतीय उद्योग को हस्तांतरित करने के लिए 100 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। संसदीय रिपोर्ट (Parliamentary Report) में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 100 प्रौद्योगिकियों में से लगभग 70 प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण 10 लाख रुपये से कम की लागत पर किया गया। इन 70 में से कई प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण 5 लाख रुपये से कम की लागत पर हुआ, कुछ का हस्तांतरण मात्र 6,000 रुपये में हुआ, जबकि कुछ का हस्तांतरण निःशुल्क हुआ।

संसदीय समिति ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर चिंता व्यक्त की

संसदीय समिति ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लेकर चिंता व्यक्त करती है, जिसकी कीमतें व्यावसायिक क्षमता की तुलना में बहुत कम हैं। इसके अलावा, यह सत्यापित करने के लिए कोई विश्वसनीय तंत्र नहीं है कि कम लागत वाले प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लाभ उन लक्षित उपयोगकर्ताओं तक पहुंच रहे हैं या नहीं, जिनके लिए ये प्रौद्योगिकियां विकसित की गई थीं। इसे देखते हुए, समिति अनुशंसा करती है कि अंतरिक्ष विभाग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी और बाजार के अनुरूप मूल्य निर्धारण ढांचा अपनाने पर विचार करना चाहिए।

समिति ने कहा कि प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग शुल्क सार्वजनिक निधि से विकसित प्रौद्योगिकियों के वास्तविक वाणिज्यिक मूल्य, विशिष्टता और सामाजिक प्रभाव को उचित रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सभी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को आवधिक तृतीय-पक्ष ऑडिट के अधीन किया जाए। यह बात भारत के सत्ताधारी गठबंधन और विभिन्न विपक्षी दलों के सांसदों से बनी 40 सदस्यीय समिति ने कही।

अंतरिक्ष विभाग ने कहा है कि वह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी और बाजार के अनुरूप मूल्य निर्धारण ढांचे की ओर अग्रसर है। इस उद्देश्य से, भारत के अंतरिक्ष नियामक IN-SPACE ने एक स्थायी समिति का गठन किया है जिसमें अंतरिक्ष विभाग, ISRO मुख्यालय, IN-SPACE, NSIL और संबंधित ISRO केंद्र के सदस्य शामिल हैं, जिसने प्रौद्योगिकी विकसित की है।

यह समिति प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क का समग्र रूप से मूल्यांकन करती है, जिसमें प्रौद्योगिकी विकास लागत, बाजार क्षमता, प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने में सक्षम उद्योगों की संख्या और संभावित सहायक अनुप्रयोगों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक हस्तांतरण के लिए उचित और उपयुक्त मूल्य निर्धारण किया जाता है, यह उल्लेख किया गया था।

समिति ने पाया कि ऐसी कोई विश्वसनीय प्रणाली नहीं है जिससे सत्यापित हो सके कि कम लागत वाली हस्तांतरणों का लाभ लक्षित उपयोगकर्ताओं तक पहुंचता है या नहीं

समिति ने पाया कि वर्तमान में ऐसी कोई विश्वसनीय प्रणाली नहीं है जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि इन कम लागत वाली हस्तांतरणों का लाभ उन लक्षित उपयोगकर्ताओं तक पहुंचता है या नहीं जिनके लिए ये प्रौद्योगिकियां मूल रूप से विकसित की गई थीं। समिति के अनुसार, यह कमी सरकारी संसाधनों से वित्तपोषित प्रौद्योगिकियों के इच्छित सार्वजनिक मूल्य को कमज़ोर कर सकती है।

इस समस्या के समाधान हेतु समिति ने अंतरिक्ष विभाग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी और बाजार-अनुकूल ढांचा अपनाने की सिफारिश की। लाइसेंसिंग शुल्क प्रौद्योगिकी के वास्तविक वाणिज्यिक मूल्य के अनुरूप होना चाहिए, जो उसकी विशिष्टता और संभावित सामाजिक प्रभाव दोनों को प्रतिबिंबित करे। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसा ढांचा यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी निधि से विकसित नवाचारों के लिए सार्वजनिक संस्थानों को उचित मुआवजा मिले।

इसके अतिरिक्त, समिति ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लागत निर्धारण के लिए स्पष्ट और सुसंगत दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए। समिति ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACE) द्वारा प्रौद्योगिकी शुल्क मूल्यांकन हेतु गठित स्थायी समिति को इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप शुल्क की गणना करनी चाहिए। समिति ने हस्तांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों की आवधिक तृतीय-पक्ष लेखापरीक्षा की भी सिफारिश की।

पैनल ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और इन प्रौद्योगिकियों के विकास में किए गए सार्वजनिक निवेश की रक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। समिति ने संकेत दिया कि संरचित मूल्य निर्धारण तंत्र, स्पष्ट दिशानिर्देश और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाकर सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित नवाचारों के लाभों का अधिक समान वितरण किया जा सकता है।

इन सिफारिशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण औद्योगिक विकास में योगदान दे, स्टार्टअप और निजी उद्यमों को समर्थन दे, और साथ ही इसरो जैसे सार्वजनिक संस्थानों द्वारा किए गए अनुसंधान के महत्व की रक्षा करे। समिति के सुझावों का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली बनाना है जहां अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी वाणिज्यिक उत्पादन को बढ़ाए, साथ ही सरकार द्वारा वित्त पोषित तकनीकी विकास में जवाबदेही और सार्वजनिक हित को बनाए रखे। बजट का कम उपयोग और मिशन में देरी से चिंताएं और बढ़ जाती हैं।

समिति ने विज्ञान और अंतरिक्ष बजट के लगातार कम उपयोग पर भी चिंता जताई, 2025-26 में आवंटित धनराशि का केवल 60 फीसदी ही खर्च

समिति ने विज्ञान और अंतरिक्ष बजट के लगातार कम उपयोग पर भी चिंता जताई, जिसमें 2025-26 में आवंटित धनराशि का केवल 60 फीसदी ही खर्च किया गया और आरडीआई योजना सहित मध्य वर्ष में भारी कटौती की गई। चंद्रयान-4, शुक्र ऑर्बिटर और चंद्रयान-5 के लिए, मिशन डिजाइन, घटकों की खरीद और प्रक्षेपण यान विन्यास में बदलाव में देरी के कारण बजट आवंटन में भारी कमी की गई। सांसदों ने चेतावनी दी कि यदि धीमी गति से खर्च और परियोजना क्रियान्वयन जारी रहता है, तो निर्धारित समयसीमा को पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा।

भारत के अंतरिक्ष भविष्य के लिए सुधारों का क्या अर्थ हो सकता है?

आलोचनाओं के जवाब में, अंतरिक्ष विभाग ने कहा कि वह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रतिस्पर्धी, बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण की ओर बढ़ रहा है, जिसके तहत एक स्थायी समिति विकास लागत, बाजार क्षमता और अन्य उपयोगों के आधार पर शुल्क का आकलन करेगी। संसदीय समिति ने यथार्थवादी बजट अनुरोध, पूर्व-अनुमोदित कार्यान्वयन ढांचे और समय पर व्यय सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी की सिफारिश की। इन परिवर्तनों का उद्देश्य वित्तीय दक्षता को वैज्ञानिक उत्कृष्टता के साथ जोड़ना है, जो वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

मोदी हैं तो मुमकिन है, ISRO की तकनीक निजी कंपनियों को कौड़ियों के भाव सौंपी गई: कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी एक वीडियो शेयर करते हुए कई समाचारों का उल्लेख करते हुए लिखा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। ISRO की तकनीक निजी कंपनियों को कौड़ियों के भाव सौंपी गई।