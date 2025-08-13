Asia Cup 2025: 'ऐसा नहीं हो सकता कि सीमा पर लड़ाई हो और हम जाकर क्रिकेट खेलें...' हरभजन ने BCCI और टीम इंडिया को जमकर सुनाया

  1. हिन्दी समाचार
Asia Cup 2025: क्रिकेट एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है, यह टूर्नामेंट यूएई में कुल आठ टीमों के बीच खेला जाना है। इस दौरान चीर-प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 14 सितंबर को होने वाली है। हालांकि, वर्तमान में दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए इस मैच का विरोध हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर बीसीसीआई और टीम इंडिया की आलोचना कर रहे हैं। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेट हरभजन सिंह ने कहा है कि भारत को आने वाले एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। 

By Abhimanyu 
Updated Date

एक न्यूज ग्रुप से बातचीत में पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा कि टीम इंडिया को एश‍िया कप का बायकॉट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भज्जी ने पूछा- भारत का मीडिया पाकिस्तान को इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों देता है? उनका कहना है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से मना कर देना चाहिए।हरभजन ने कहा, “उन्हें (बीसीसीआई और टीम इंडिया को) समझना चाहिए कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, बात इतनी सी है, मेरे लिए, हमारे देश का वह जवान जो सीमा पर खड़ा है, जिसकी फैम‍िली कई बार उसे देख भी नहीं पाती है। उनकी शहादत हो जाती है, वो घर वापस नहीं लौट पाते हैं। उनका सेक्रिफाइस (बलिदान) हम सबके लिए बहुत बड़ा है।”

पूर्व स्पिन गेंदबाज ने आगे कहा, “हमारी सरकार का भी यही रुख है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि सीमा पर लड़ाई हो, दोनों देशों के बीच तनाव हो, और हम जाकर क्रिकेट खेलें। जब तक ये बड़े मुद्दे हल नहीं होते, तब तक क्रिकेट बहुत छोटी बात है, देश हमेशा सबसे पहले आता है।” उन्होंने कहा, “हमारी जो भी पहचान है, वह इसी देश की वजह से है, आप खिलाड़ी, एक्टर या कोई और हों, देश से बड़ा कोई नहीं है। देश सबसे पहले है और उसके लिए जो हमारा कर्तव्य है, उसे निभाना जरूरी है। देश के सामने क्रिकेट मैच न खेलना बहुत मामूली सी बात है।”

हरभजन सिंह ने यह भी कहा कि भारतीय क्रिकेटरों को पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, और देश की मीडिया को भी उन्हें और उनकी प्रतिक्रियाओं को टीवी पर नहीं दिखाना चाहिए। वे चाहे पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने देश में बैठकर जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें हाइलाइट नहीं करना चाहिए। बता दें कि हरभजन सिंह हाल ही में खत्म हुए वर्ल्ड चैम्प‍ियनश‍िप ऑफ लीजेंड्स (WCL 2025) में इंडिया चैम्प‍ियंस टीम का हिस्सा थे। जिसके खिलाड़ियों ने  ग्रुप स्टेज और सेमीफाइनल दोनों में पाकिस्तान चैम्प‍ियंस के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। इस टीम में शिखर धवन, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इरफान पठान, सुरेश रैना और यूसुफ पठान जैसे भारत के पूर्व खिलाड़ी शामिल थे।

