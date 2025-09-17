  1. हिन्दी समाचार
  3. Jair Bolsonaro : ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की हाउस अरेस्ट में बिगड़ी तबीयत , बेटे ने बताए हालात

Jair Bolsonaro : ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की हाउस अरेस्ट में बिगड़ी तबीयत , बेटे ने बताए हालात

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को तबीयत बिगड़ने के बाद  बाद ब्रासीलिया के एक अस्पताल में ले जाया गया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

