Jair Bolsonaro : ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की हाउस अरेस्ट में बिगड़ी तबीयत , बेटे ने बताए हालात

Jair Bolsonaro : ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को तबीयत बिगड़ने के बाद बाद ब्रासीलिया के एक अस्पताल में ले जाया गया। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे फ्लेवियो ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की, उन्होंने बताया कि उन्हें अचानक उल्टी, गंभीर हिचकी और निम्न रक्तचाप की शिकायत हुई। पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो अगस्त से ही नजरबंद हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मदद से ब्राजील की अदालतों पर दबाव बनाने की कोशिश की थी।
बोल्सोनारों को 27 साल की सजा सुनाई गई है। इसके खिलाफ उनके वकील अपील करेंगे।
बोल्सोनारो पर इलजाम है कि उन्होंने तख्तापलट की कोशिश थी। 2022 लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।