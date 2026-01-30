Video : जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को BJP MLA ब्रजभूषण राजपूत और 100 ग्राम प्रधानों ने रोका, प्रशासनिक-राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप

महोबा। यूपी (UP) के महोबा जिले (Mahoba District) में शुक्रवार को गांवों में पानी की किल्लत और बदहाल सड़कों को लेकर जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Water Resources Minister Swatantra Dev Singh) व बीजेपी विधायक बृज भूषण राजपूत (BJP MLA Braj Bhushan Rajput) के बीच हुए सियासी संग्राम ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। बताते चलें कि चरखारी विधायक कई गांवों में पानी न पहुंचने और पाइपलाइन के लिए जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने से लंबे समय से नाराज थे। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Water Resources Minister Swatantra Dev Singh) शुक्रवार को जब महोबा पहुंचे तो विधायक और उनके समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान मंत्री और विधायक के समर्थकों के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की हुई, जिससे मौके पर जमकर नारेबाजी हुई।

महोबा में भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लिया।…उन्होंने 100 ग्राम प्रधानों के साथ युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौटते समय विधायक ने बीच सड़क पर गाड़ियां लगाकर मंत्री के काफिले को रोका… pic.twitter.com/zLllQaAPIW — sushmita mishra (@IAm_sush18) January 30, 2026

पानी पर संग्राम ने बढ़ाया सियासी पारा

इस बीच गांव में पानी न आने और सड़के खोदने को लेकर विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। इसी मामले को लेकर विधायक और मंत्री के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद मंत्री विधायक को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे हैं, जहां प्रधानों को लेकर डीएम कार्यालय में बैठक चल रही है। इस घटनाक्रम के चलते डीएम कार्यालय के गेट बंद कर दिए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ रोका। मामला जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई बदहाल सड़कों का है। कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी झड़प भी हुई। pic.twitter.com/G5BFn8jb3Y — Vineet G 🇮🇳 (@aapka_vineet) January 30, 2026

हाई-प्रोफाइल विवाद ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में मचा दिया हड़कंप

विवाद बढ़ता देख मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Swatantra Dev Singh) विधायक को लेकर खुद डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां सभी ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की गई। विधायक का आरोप है कि गांवों में पानी की भीषण किल्लत है और सड़कों की बदहाली से जनता त्रस्त है। इस हाई-प्रोफाइल विवाद ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है।

विधायक और मंत्री के समर्थकों में भिड़ंत

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को महोबा में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Swatantra Dev Singh) के काफिले को बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत और 100 ग्राम प्रधानों ने बीच रास्ते रोक लिया। जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत खोदी गई सड़कों की बदहाली और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर विधायक ने कड़ा विरोध जताया है। इस दौरान विधायक समर्थकों की पुलिस अधिकारियों से झड़प हुई, जिससे अफरातफरी की स्थिति बन गई।

जहां बैठक हुई है, बताया जा रहा है कि विधायक को लंबे समय से क्षेत्र से ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है। इसे लेकर विधायक भी काफी नाराज थे। इन लोगों ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की स्थिति और ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य समस्याओं को लेकर विरोध जताया। इसमें मंत्री के साथ ही विधायक की पुलिस अधिकारियों से भी बहस हुई। मंत्री की अपनी ही पार्टी के विधायक के साथ हुई इस नोंकझोक ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। रामश्री महाविद्यालय के पास हुई इस तीखी कहासुनी ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है।