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Middle East War Jazeera Airways : मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच जजीरा एयरवेज ने भारत-कुवैत के बीच उड़ाने शुरू की 

मध्य पूर्व में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच उड़ानों की आवाजाही पर असर पड़ा है। पश्चिम एशिया के हवाई क्षेत्रों में उड़ानों पर प्रतिबन्ध के चलते परिचालन  प्रभावित हुआ है।

By अनूप कुमार 
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