Middle East War Jazeera Airways : मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच जजीरा एयरवेज ने भारत-कुवैत के बीच उड़ाने शुरू की 

मध्य पूर्व में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच उड़ानों की आवाजाही पर असर पड़ा है। पश्चिम एशिया के हवाई क्षेत्रों में उड़ानों पर प्रतिबन्ध के चलते परिचालन प्रभावित हुआ है। इसी बीच जजीरा एयरवेज ने भारत और कुवैत के बीच संपर्क फिर से शुरू कर दिया है। वंदे भारत परियोजना के तहत, भारत के आठ शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम) से सऊदी अरब के हाफर अल बतीन स्थित कैसुमा हवाई अड्डे (AQI) के रास्ते कुवैत के लिए उड़ानें संचालित की जाएंगी।

वर्तमान में कुवैत से उड़ान भरने वाली एकमात्र Airline Jazeera Airways है। क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र बंद होने और Kuwait International Airports पर अस्थायी रूप से परिचालन निलंबित होने के बाद, यह सेवा भारत से कुवैत जाने के इच्छुक यात्रियों के लिए उपलब्ध पहला यात्रा संपर्क है।

भारत से कुवैत जाने वाले यात्री Kaisuma Airports पर पहुंचेंगे और फिर विशेष रूप से व्यवस्थित बसों द्वारा सड़क मार्ग से कुवैत ले जाए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय चुनौतियों के बावजूद यात्रा की निरंतरता सुनिश्चित होगी। कुवैत से वापस आने वाले यात्री भी इसी मार्ग का उपयोग करेंगे।

फ्लाइट बुक करने के लिए, यात्री jazeeraairways.com पर जा सकते हैं या उड़ान उपलब्धता की जांच के लिए जजीरा ऐप का उपयोग कर सकते हैं। अतिरिक्त उड़ानें और गंतव्य धीरे-धीरे शुरू किए जाएंगे।