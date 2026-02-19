Jeffrey Epstein Case : ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन गिरफ्तार, इस मामले में दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन

नई दिल्ली। जेफ्री एपस्टीन मामले (Jeffrey Epstein Case) में नाम आने के बाद दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के छोटे भाई पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। BBC के मुताबिक, गुरुवार को ब्रिटेन की स्पेशल पुलिस ने पूर्वी इंग्लैंड के सैंड्रिंघम एस्टेट (Sandringham Estate) स्थित वुड फार्म से एंड्रयू को गिरफ्तार किया है। एंड्र्यू को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के आठ जवान सादे कपड़े में पहुंचे थे। आज ही एंड्र्यू 66 साल के हुए हैं।

एंड्रयू की गिरफ्तारी क्यों हुई?

एंड्रयू पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के अपराधी रहे जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) को सरकारी दस्तावेज देने का आरोप है। पुलिस इसी मामले की जांच कर रही है। पुलिस एंड्रयू के जरिए यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर कौन-कौन से गोपनीय दस्तावेज एपस्टीन को दिए गए थे? हालांकि वह लगातार आरोपों को खारिज करते रहे हैं। इन्हीं आरोपों के चलते एंड्रयू ने अक्टूबर 2025 में ड्यूक ऑफ यॉर्क (Duke of York) का टाइटल छोड़ने का ऐलान किया था। यह ब्रिटिश राजशाही की सबसे प्रतिष्ठित उपाधियों में से एक है।

गिरफ्तारी पर पुलिस का आधिकारिक बयान

थेम्स वैली पुलिस ने बताया है कि जांच के दौरान आज (19 फरवरी) नॉरफॉक के रहने वाले करीब 66 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उस पर सार्वजनिक पद का गलत इस्तेमाल करने का शक है। पुलिस बर्कशायर और नॉरफॉक में कुछ जगहों पर तलाशी भी ले रही है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार व्यक्ति अभी हिरासत में है। नियमों के तहत उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। मामला फिलहाल जांच में है, इसलिए लोगों से अपील की गई है कि खबर प्रकाशित करते समय अदालत की अवमानना से बचें।

कौन हैं एंड्रयू माउंटबेटन?

65 साल के एंड्रयू स्वर्गीय क्वीन एलिजाबेथ-II और प्रिंस फिलिप की तीसरी संतान हैं। ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकार में उनका वर्तमान में आठवां स्थान है। वह किंग चार्ल्स III (King Charles III) और रॉयल प्रिंसेज एनि के छोटे भाई हैं। उनकी शादी सारा फर्गुसन से हुई है, जिसके बाद वह डचेज ऑफ यॉर्क बन गई थीं पर तलाक के बाद सारा फर्गुसन को यह उपाधि छोड़नी पड़ी थी।

एंड्रयू और सारा की दो बेटियां हैं। इनका नाम प्रिंसेस बीट्रिस और प्रिंसेस यूजिनी है। एंड्रयू ने 22 साल रॉयल नेवी में बिताए हैं। 1982 के फाल्कलैंड युद्ध के दौरान उन्होंने एक हेलिकॉप्टर पायलट के तौर पर काम किया। वह साल 2001 में एक्टिव सर्विस से कमांडर के रैंक के साथ रिटायर हो गए। बाद में साल 2010 में उनको रीयर एडमिरल और साल 2015 में वाइस एडमिरल के पद पर मानद पदोन्नति मिली थी।

नेवी की सेवा के अलावा एंड्रयू ने डिप्लोमैटिक की भूमिका निभाई है। यूके की सरकार ने उनको इंटरनेशनल ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट के लिए स्पेशल रीप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया था। साल 2011 से 2019 के बीच वह शाही परिवार के सदस्य के रूप में काम करते रहे और राजा की ओर से विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेते रहे।

एंड्रयू पर क्या आरोप हैं ?

एपस्टीन सेक्स स्कैंडल (Epstein sex scandal) में नाम आने के एंड्रयू ने खुद को सार्वजनिक जीवन से अलग कर लिया। अमेरिका में फाइल किए गए सेक्सुअल एब्युज के सिविल केस में नाम आने के बाद वह विवादों में घिर गए। कोर्ट में पेश किए कागजात में वर्जिनिया गिफ्रे नाम की युवती ने दावा किया है कि वह सेक्स ट्रैफिकिंग (Sex Trafficking) की पीड़ित है। उसका आरोप है कि एपस्टीन ने 16 साल की उम्र से उसका शोषण किया है। यह भी आरोप है कि जेफ्री उसे प्रिंस एंड्रयू समेत तमाम प्रभावशाली लोगों के पास ले जाता था।

वर्जिनिया गिफ्रे (Virginia Giuffre) का दावा है कि जब वह नाबालिग थी तो प्रिंस एंड्र्यू (Prince Andrew) ने तीन बार उसका यौन शोषण (Sexual Exploitation) किया। उसने यह भी लिखा है कि प्रिंस का मानना है कि उसके साथ सेक्स करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हालांकि, एंड्रयू सालों से इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह कभी इस युवती से मिले भी नहीं हैं। वैसे साल दोनों की 2011 में साथ खड़े होने की तस्वीर सार्वजनिक हुई थी। 15 फरवरी 2022 को खुलासा हुआ था कि एंड्रयू और गिफ्रे ने कोर्ट से बाहर 12 मिलियन यूरो पर समझौता कर लिया है।