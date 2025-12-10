संजू सैमसन को भैया बोलने पर जितेश शर्मा हुए ट्रोल, जानिए क्या है पूरा मामला

  1. हिन्दी समाचार
Jitesh Sharma News: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20आई सीरीज का पहला मंगलवार को कटक में खेला गया। इस मैच में संजू सैमसन को मौका न देकर जितेश शर्मा को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया। लेकिन, जितेश ने कमाल की विकेटकिपिंग और 4 अहम कैच पकड़े। जिसके बाद उन्होंने संजू को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिसको लेकर वह अब ट्रोल होने लगे हैं।

दरअसल, जितेश शर्मा ने संजू सैमसन को कहकर भैया संबोधित किया और कहा कि संजू उनके बड़े भाई जैसे हैं। रेव स्पोर्ट्स से बातचीत में जितेश शर्मा ने कहा, “संजू भैया बड़े भाई जैसे हैं, वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मुझे उनके साथ मुकाबला करना है, तभी मुझे अपना बेस्ट देना है। हम दोनों इंडिया के लिए खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हम भाई जैसे हैं। हम एक-दूसरे के साथ बहुत सारा अनुभव शेयर करते हैं। वह मेरी बहुत मदद करते हैं।”

हालांकि, क्रिकेट फैंस ने संजू सैमसन और जितेश शर्मा की डेट ऑफ बर्थ निकालनी शुरू कर दी। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, संजू सैमसन की डेट ऑफ बर्थ- 11 नवंबर, 1994 है, जबकि जितेश शर्मा की डेट ऑफ बर्थ- 22 अक्टूबर, 1993 है। यानी जितेश शर्मा अपने साथी खिलाड़ी संजू से करीब एक साल बड़े हैं। ऐसे में संजू को भैया और बड़े भाई कहने पर फैंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं।

बता दें कि मंगलवार को कटक में खेले गए पहले टी20आई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए थे। जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 12.3 ओवर में 74 रनों पर ढेर हो गयी। इस तरह से मेजबान टीम ने 101 रनों से बड़ी जीत दर्ज की।

