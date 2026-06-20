Kailash Mansarovar Yatra 2026 : कैलाश मानसरोवर यात्रियों के पहले जत्थे को नाथुला दर्रा से किया गया रवाना , तीर्थयात्रियों ने लगाए बम बम के नारे

Kailash Mansarovar Yatra 2026 : सनातन धर्म की पवित्र तीर्थ यात्रा का पहला जत्था नाथुला रास्ते से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में दाखिल हुआ। इस जत्थे में 41 तीर्थ यात्री शामिल है। पूरे उत्साह और बम बम के जयकारे के साथ राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने विदा किया। इस जत्थे में 44 तीर्थयात्री शामिल हैं, जिनमें तीन डॉक्टर और दो संपर्क अधिकारी भी है। तीर्थयात्रियों में 32 पुरुष और 12 महिलाएं हैं। यह ग्रुप भारत के अलग-अलग हिस्सों से आया है; इसमें मुख्य रूप से दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के लोग शामिल हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और अन्य राज्यों के तीर्थयात्री भी हैं।

मानसरोवर जानें वाले तीर्थयात्रियों की उम्र करीब 30 से 70 वर्ष है। तीर्थयात्रियों ने 11 जून को नई दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू की और 15 जून को गंगटोक पहुंचे। 16 जून से, वे नाथुला के पास स्थित हंगू झील एक्लिमेटाइजेशन सेंटर (Hangu Lake Acclimatization Center) में ऊंचाई वाली इस यात्रा के लिए खुद को तैयार कर रहे थे।

इस साल, कुल 500 तीर्थयात्री नाथू ला रास्ते से यात्रा करेंगे। तीर्थयात्रियों को 50-50 लोगों के 10 समूहों में बांटा गया है। हिंदुओं, बौद्धों और जैन धर्म को मानने वालों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का बहुत धार्मिक महत्व है।

माउंट कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है, जबकि मानसरोवर झील (Lake Manasarovar) को दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में से एक माना जाता है।