Kartavya Path Parade Live : 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज, कर्तव्य पथ पर परेड शुरू

Kartavya Path Live : आज 26 जनवरी 2026 को पूरा भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश के कोने-कोने में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस के समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर परेड शुरू हो गयी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ और स्वदेशी रूप से विकसित आर्टिलरी सिस्टम, 105 mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल करके 21 तोपों की सलामी दी गई। कर्तव्य पथ पर, 77वां गणतंत्र दिवस के “वंदे मातरम 150 साल” थीम के साथ, भव्य परेड, सांस्कृतिक झांकियां और सशस्त्र बलों के प्रदर्शन, ये सभी उत्सव हमारी स्वतंत्रता, गौरव और आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाते हैं।
LIVE: Republic Day Parade – 2026
– कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन में, भारतीय सेना ने पहली बार एक स्वदेशी आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल के साथ एक चरणबद्ध युद्ध संरचना का प्रदर्शन किया।
In a landmark display at the 77th Republic Day 2026 parade on Kartavya Path, the Indian Army showcases a phased battle array for the first time, featuring an indigenous Armoured Light Specialist Vehicle.
– कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की शानदार परेड के दौरान, भारतीय सेना ने अपनी टोही टुकड़ियों का प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व मशहूर 61 कैवलरी ने किया।
Delhi: During the grand 77th Republic Day 2026 parade on Kartavya Path, the Indian Army showcased its reconnaissance elements, led by the legendary 61 Cavalry.
– गणतंत्र दिवस 2026: गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर नाग मिसाइल सिस्टम और इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल का प्रदर्शन किया गया।
Republic Day 2026: NAG missile system and infantry combat vehicle displayed on Kartavya Path during the Republic Day parade.
– गणतंत्र दिवस 2026: कर्तव्य पथ पर, प्रहार फॉर्मेशन में एक ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर होगा, जिस पर भारतीय सेना का ‘ऑपरेशन सिंदूर’ झंडा लगा होगा, साथ ही भारतीय सेना का ‘रुद्र’ ALH-WSI और भारतीय वायु सेना का ALH मार्क IV भी होगा।
Republic Day 2026: Over the Kartavya Path, Prahar formation comprising one Dhruv Advance Light Helicopter carrying the 'Operation Sindoor' flag of the Indian Army along with 'Rudra' ALH-WSI of the Indian and ALH Mark IV of the Indian Air Force.
– दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के चार Mi-17 1V हेलीकॉप्टरों द्वारा ध्वज फॉर्मेशन में फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जा रही हैं। हेलीकॉप्टरों के इस फॉर्मेशन को ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत लीड कर रहे हैं।
Flower petals being showered at the Kartavya Path in Delhi by four Mi-17 1V helicopters of the 129 Helicopter Unit in the Dhwaj Formation.
This formation of helicopters is led by Group Captain Alok Ahlawat
– भारतीय अंतरिक्ष यात्री और IAF ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र प्रदान किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ पर पहुंची।
President Droupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and other dignitaries attend the 77th Republic Day celebrations. Visuals from Delhi's Kartavya Path as the parade begins.
