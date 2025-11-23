  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा-तेजस्वी यादव के बाद अगला नंबर ममता दीदी और फिर अखिलेश यादव का

केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा-तेजस्वी यादव के बाद अगला नंबर ममता दीदी और फिर अखिलेश यादव का

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को लपेटे में लेकर महागठबंधन का भविष्य भी लिख दिया। दरअसल, बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगातर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की चुनाव रणनीति और चुनावी मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को लपेटे में लेकर महागठबंधन का भविष्य भी लिख दिया। दरअसल, बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगातर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की चुनाव रणनीति और चुनावी मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

पढ़ें :- केशव मौर्य ने इंडिया गठबंधन को SIR के मुद्दे पर घेरा, कहा-मोहब्बत की दुकान हो चुकी है दीवालिया

केशव मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिहार चुनाव के दरम्यान खुद गोता लगाने के साथ राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को लपेटे में लेकर महागठबंधन का भविष्य भी लिख दिया। अगला नंबर ममता दीदी जी और फिर सपा बहादुर अखिलेश यादव का है।

पढ़ें :- सरकार की नजर अब दालमंडी पर है, क़ुदरत का इंसाफ़ एक दिन BJP की नकारात्मक राजनीति को भी ढहा देगा: अखिलेश यादव

बता दें कि, बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद से कई सवाल उठने लगे हैं। महागठबंधन के कई नेताओं की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि, आने वाले दिनों में महागठबंधन में बड़ी टूट जो जाएगी। इसके पीछे की वजह कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा है। हालांकि, इसको लेकर महागठबंधन की तरफ से अभी कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। कुछ नेताओं का कहना है कि, महागठबंधन में सबकुछ ​ठीक चल रहा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आलोचना, कहा- सपा के चीफ गुमराह हैं

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आलोचना, कहा-...

लखनऊ धर्मप्रांत के ईसाई समुदाय ने वार्षिक कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस निकाला

लखनऊ धर्मप्रांत के ईसाई समुदाय ने वार्षिक कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस निकाला

Lucknow News : संघ प्रमुख मोहन भागवत, बोले -उलझन में फंसे विश्व के लिए समाधान प्रस्तुत करती है गीता

Lucknow News : संघ प्रमुख मोहन भागवत, बोले -उलझन में फंसे विश्व...

बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा एलान, बोले- 2029 में जरूर लड़ूगा चुनाव, मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है जनता

बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा एलान, बोले- 2029 में जरूर लड़ूगा चुनाव,...

केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा-तेजस्वी यादव के बाद अगला नंबर ममता दीदी और फिर अखिलेश यादव का

केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा-तेजस्वी यादव के बाद...

बदायूं के एक स्कूल में हिंदू छात्राओं की पानी की बोतल में मिलाया पेशाब, तीन मुस्लिम छात्रों पर लगा आरोप

बदायूं के एक स्कूल में हिंदू छात्राओं की पानी की बोतल में...