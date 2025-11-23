केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा-तेजस्वी यादव के बाद अगला नंबर ममता दीदी और फिर अखिलेश यादव का

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को लपेटे में लेकर महागठबंधन का भविष्य भी लिख दिया। दरअसल, बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगातर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की चुनाव रणनीति और चुनावी मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

बिहार चुनाव के दरम्यान खुद गोता लगाने के साथ श्री राहुल गांधी ने श्री तेजस्वी यादव को लपेटे में लेकर महागठबंधन का भविष्य भी लिख दिया। अगला नंबर ममता दीदी जी और फिर सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव का है। — Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) November 23, 2025

बता दें कि, बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद से कई सवाल उठने लगे हैं। महागठबंधन के कई नेताओं की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि, आने वाले दिनों में महागठबंधन में बड़ी टूट जो जाएगी। इसके पीछे की वजह कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा है। हालांकि, इसको लेकर महागठबंधन की तरफ से अभी कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। कुछ नेताओं का कहना है कि, महागठबंधन में सबकुछ ​ठीक चल रहा है।