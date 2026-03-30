लॉन्च से पहले Vivo X300 Ultra और Vivo X300s के मुख्य स्पेक्स ऑफिशियल आए सामने, चेक करें डिटेल्स

Vivo X300 Ultra and Vivo X300s key specs : वीवो आज चीनी बाज़ार में 19:00 बजे (स्थानीय समय) अपने बिल्कुल नए Vivo X300 Ultra और Vivo X300s स्मार्टफ़ोन पेश करेगा। इन स्मार्टफ़ोन के साथ-साथ Vivo Pad 6 Pro टैबलेट भी पेश करेगी। इससे पहले कंपनी ने इन अपकमिंग डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस का ऑफिशियल खुलासा कर दिया है। Vivo के प्रोडक्ट मैनेजर Han Boxiao ने Vivo X300 Ultra और Vivo X300s स्मार्टफ़ोन की फाइनल समरी शेयर की है।

Vivo X300 Ultra में 3+2 Zeiss Master Lens Group दिया गया है, जिसमें 14mm Zeiss अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस, 35mm Zeiss डॉक्यूमेंट्री लेंस, 85mm Zeiss गिम्बल-लेवल टेलीफ़ोटो लेंस, “Lipstick 200” टेलीकन्वर्टर और “Cannon 400” टेलीकन्वर्टर शामिल हैं। कैमरे के अन्य फ़ीचर्स में OIS, 4K 120fps 10-bit Log, Video Mode Pro, Classic Film Style और Modern Film Look शामिल हैं। Vivo के कलर साइंस फ़ीचर्स में Blueprint ओरिजिनल कलर कैमरा, Blueprint नेटिव कलर और Blueprint कलर पैलेट शामिल हैं। यूज़र्स फ़्लैश पोर्ट्रेट, बैकलिट पोर्ट्रेट और सॉफ्ट-लाइट पोर्ट्रेट के साथ फुल-सीन पोर्ट्रेट लाइटिंग का आनंद ले सकते हैं।

Ultra मॉडल Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC से पावर्ड है। इसमें 2K Zeiss Master Colour Straight स्क्रीन और Ultra XDR डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है। यह 8.19mm की अल्ट्रा-थिन बॉडी, चार Wheat Radio Master, 0.8cc की सुपर-लार्ज साउंड कैविटी वाला कस्टमाइज़्ड 1697 टॉप स्पीकर, 751440 अल्ट्रा-सेंसिटिव वाइब्रेशन मोटर और नए Tap-to-start फ़ंक्शन के साथ आता है। यह स्मार्टफ़ोन 100W USB-C वायर्ड चार्जिंग और 40W वायरलेस फ़्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Vivo X300s मॉडल की कुछ खास डिटेल्स पहले ही शेयर की जा चुकी हैं। इसके अलावा, यह भी पता चला है कि यह डिवाइस Zeiss 200MP सुपर मेन कैमरा, Zeiss APO सुपर टेलीफ़ोटो, “Lipstick 200” टेलीकन्वर्टर और फुल-रेंज ज़ूम फ़्लैश के साथ Zeiss अल्ट्रा-क्लियर इमेजिंग देगा। Vivo कलर साइंस फ़ीचर्स में Blueprint नेटिव कलर्स, Blueprint कलर पैलेट और अलग-अलग फ़िल्म स्टाइल्स शामिल हैं। यह फ़्लैश पोर्ट्रेट, बैकलिट पोर्ट्रेट और सॉफ्ट लाइट पोर्ट्रेट के साथ फुल-स्क्रीन पोर्ट्रेट लाइटिंग देता है।