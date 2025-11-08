Video : खेसारी ने मनोज तिवारी के छूए पैर और दोनों लगे गले ,चुनावी बयानबाजी के बीच दिखा भोजपुरी स्टार्स का अनोखा प्यार

Bihar Election 2025 : जहां भोजपुरी स्टार्स में काफी एकता देखने को मिलता था वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज सितारे रवि किसन , दिनेश लाल यादव यानि निरहुआ , खेसारी लाल यादव , मनोज तिवारी के बीच मनमुटाव देखने को मिला । चुनावी माहौल के बीच खेसारी लाल यादव जो कि RJD से छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं । ऐसे में एक स्टार दूसरे स्टार पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं । कभी खेसारी दिनेश पर तो दिनेश खेसारी पर इस तरीके से वार पलटवार हो रहा है ।

इन सब के बीच जो नज़ारा दिखा है वो वाकई चौंकाने वाला है। बता दें पटना एयरपोर्ट से जुड़ी ऐसी तस्वीर आई, जिस पर हर किसी की नजरें टिक गई. दरअसल, राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के पांव छुए. इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा. इस दौरान खेसारी को सांसद मनोज तिवारी ने आशीर्वाद दिया और उनकी पीठ भी थपथपाई।

Patna Airport पर Khesari Lal Yadav ने Manoj Tiwari के छुए पैर.दोनों कलाकारो के बीच दिखा अपनापन,फिर एयरपोर्ट पर चुनाव को लेकर हुई बातचीत. pic.twitter.com/oisOlpckSl — Abhimanyu Indian (@Abhi321997) November 8, 2025

बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर खेसारी का हमला

इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है. आज पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान खेसारी लाल यादव ने बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके भाषा की कोई मर्यादा नहीं रह गई है। उन्होंने कहा, “मैं धर्म विरोधी नहीं हूं। अभी मैं कहता हूं जय श्रीराम. लेकिन क्या इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी? धर्म जरूरी है लेकिन उसके साथ कर्म और शिक्षा बेहद ज़रूरी है।