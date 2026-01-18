CCL 2026 : मनोज तिवारी की घातक गेंदबाजी के सामने तेलुगू वॉरियर्स ने टेके घुटने, भोजपुरी दबंग्स ने 41 रन से जीता मैच

Bhojpuri Dabanggs vs Telugu Warriors : CCL 2026 यानि Celebrity Cricket League में भोजपुरी दबंग्स ने धमाकेदार शुरुआत की है। उन्होंने इस सीजन के अपने पहले मैच में तेलुगू वॉरियर्स को 41 रन से पराजित करके अगले चरण में जगह बना लिया है। इस मैच में भोजपुरी दबंग्स की जीत के हीरो कप्तान मनोज तिवारी रहे, जिन्हें मैच के बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द मैच चुना गया।

आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम में 16 जनवरी को खेले गए इस मैच में तेलुगू वॉरियर्स ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। जिसके बाद भोजपुरी दबंग्स ने असगर खान के 60, प्रवेशलाल यादव 34 और आदित्य ओझा 23 रन की पारी के बदौलत 155 रन का स्कोर खड़ा किया। जिसके जवाब में तेलुगू वॉरियर्स 114 रन पर ढेर हो गई। मनोज तिवारी की घातक गेंदबाजी के सामने तेलुगू के बल्लेबाज टिक नहीं पाए। भोजपुरी दबंग्स के कप्तान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए। अंशुमान सिंह ने जबरदस्त कीपिंग की। निरहुआ को एंटरटेनर ऑफ़ द मैच चुना गया।

बता दें कि CCL भी IPL के ही प्रकार का एक खेल इवेंट है, जिसका 13वां सीजन 16 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा। इस लीग के मैचों का लाइव प्रसारण Jio Hotstar पे होता है। इसमें 8 टीमें खेलती हैं- 1.बॉलीवुड 2.तमिल 3.तेलुगू 4.कन्नड़ा 5.पंजाबी 6.मलयालम 7.बंगाली और 8.भोजपुरी। CCL में खिलाड़ी सिर्फ़ वही हो सकते हैं जो अपनी भाषा की फ़िल्म के सुपरस्टार हैं।

मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी, त्रिनिदाद टोबैगो आदि देशों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित देश के 32 करोड़ लोगों की भाषा वाली भोजपुरी दबंग्स के कप्तान मनोज तिवारी हैं। टीम अपना अगला मैच 24 जनवरी 2026 को पंजाब की टीम के खिलाफ खेलेगी।