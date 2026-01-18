  1. हिन्दी समाचार
  3. भाजपा MP मनोज तिवारी के साथ हो गया बड़ा कांड, डुप्लीकेट चाबियों से चोर ने लाखों की रकम पर किया हाथ साफ

Manoj Tiwari's house was Robbed: भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के घर में चोरी का मामला सामने आया है। उनके मुंबई स्थित अंधेरी पश्चिम के शास्त्रीनगर इलाके में स्थित सुंदरबन अपार्टमेंट में लाखों रुपयों की चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने भाजपा सांसद के एक पूर्व कर्मचारी सुरेंद्र कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। जिस पर डुप्लीकेट चाबियों की मदद से चोरी करने का आरोप है।

जानकारी के अनुसार, सांसद मनोज तिवारी के घर से करीब 5.40 लाख रुपये की नकदी गायब होने के बाद उनके मैनेजर प्रमोद जोगेंद्र पांडे ने अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पांडे पिछले 20 वर्षों से मनोज तिवारी के मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान आरोपी की पहचान हुई। जिसे दो साल पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। जांच में पता चला है कि आरोपी ने चोरी के लिए डुप्लीकेट चाबियों का इस्तेमाल किया था।

पुलिस को दी गयी शिकायत में मैनेजर प्रमोद पांडे ने कहा कि घर के एक कमरे में रखी कुल 5.40 लाख रुपये की नकदी चोरी हुई। इसमें से 4.40 लाख रुपये जून 2025 में अलमारी से गायब हो गए थे, हालांकि उस समय चोर का पता नहीं चल सका था। चोरी की गुत्थी सुलझाने के लिए दिसंबर 2025 में घर के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। 15 जनवरी 2026 की रात करीब 9 बजे के सीसीटीवी फुटेज में सुरेंद्र कुमार चोरी करते हुए नजर आया।

सीसीटीवी में यह भी दिखा कि सुरेंद्र कुमार शर्मा के पास घर, बेडरूम और अलमारी की डुप्लीकेट चाबियां थीं। उस रात उसने करीब 1 लाख रुपये की नकदी चोरी की थीं। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया है और मामले की आगे जांच चल रही है।

