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किम जोंग उन की बैलेस्टिक मिसाइल ने बढ़ाई पूर्व एशियाई देशों की धड़कनें, साउथ कोरिया और जापान में अलर्ट जारी

East Asia Tensions : अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच नॉर्थ कोरिया की ओर से लॉन्च की गयी बैलिस्टिक मिसाइल ने पूर्व एशियाई देशों की चिंताएं बढ़ा दीं हैं। इस घटना के बाद साउथ कोरिया और जापान ने चेतावनी जारी की है। जापान पीएम ऑफिस ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं।

By Abhimanyu 
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East Asia Tensions : अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच नॉर्थ कोरिया की ओर से लॉन्च की गयी बैलिस्टिक मिसाइल ने पूर्व एशियाई देशों की चिंताएं बढ़ा दीं हैं। इस घटना के बाद साउथ कोरिया और जापान ने चेतावनी जारी की है। जापान पीएम ऑफिस ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं।

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जापान पीएम ऑफिस के अनुसार, प्रधानमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि जानकारी इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने में अपना अधिकतम प्रयास समर्पित करें, और जनता को समय पर तथा उचित ढंग से जानकारी उपलब्ध कराएं। विमानों, जलयानों और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। एहतियात के लिए सभी संभव उपाय करें, जिसमें आकस्मिक स्थितियों के लिए तत्परता भी शामिल है।

समाचार एजेंसी एपी ने बताया कि साउथ कोरिया की सेना ने शनिवार को बताया कि उसने उत्तर कोरिया को अपने पूर्वी समुद्र की ओर कम से कम एक मिसाइल दागते हुए देखा है।साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ़्स ऑफ़ स्टाफ़ ने तुरंत यह नहीं बताया कि वह हथियार बैलिस्टिक था या उसने कितनी दूरी तय की।

यह प्रक्षेपण ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपने सालाना वसंतकालीन संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हज़ारों सैनिक शामिल हैं; वहीं दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन ईरान के ख़िलाफ़ एक बढ़ता हुआ युद्ध भी लड़ रहा है। नॉर्थ कोरिया लंबे समय से इन सहयोगी देशों के अभ्यासों को ‘हमले की रिहर्सल’ बताता रहा है और अक्सर इनका इस्तेमाल अपने सैन्य प्रदर्शनों या हथियारों के परीक्षणों को तेज़ करने के बहाने के तौर पर करता रहा है।

यह प्रक्षेपण नॉर्थ कोरियाई नेता किम जोंग उन की शक्तिशाली बहन द्वारा मंगलवार को वॉशिंगटन और सियोल की आलोचना किए जाने के कुछ ही दिनों बाद हुआ। उन्होंने वैश्विक सुरक्षा के लिए एक नाज़ुक मोड़ पर इन अभ्यासों को जारी रखने के लिए दोनों देशों की आलोचना की थी और चेतावनी दी थी कि उत्तर कोरिया की सुरक्षा को दी गई किसी भी चुनौती के “भयानक परिणाम” होंगे।

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