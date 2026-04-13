खेतों में सांप और जहरीले जीवों से तुरंत सावधान करेगी ‘किसान मित्र छड़ी’ , 100 मीटर के दायरे तक संकेत देने में है सक्षम

नई दिल्ली। कड़कड़ाती ठंड हो या तेज बारिश-खेतों में दिन-रात मेहनत करने वाले किसानों के लिए अब राहत की खबर सामने आई है। जहरीले जीवों, खासकर सांप और बिच्छू के खतरे से बचाने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस ‘किसान मित्र छड़ी’ लॉन्च की गई है। यह नई तकनीक किसानों के लिए सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। देश में खेतों में काम करते समय सांप निकलने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, जो कई बार जानलेवा भी साबित होती हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने इस खास छड़ी को विकसित किया है। बताया जा रहा है कि यह छड़ी करीब 100 मीटर के दायरे में मौजूद जहरीले जीवों की मौजूदगी का संकेत देने में सक्षम है, जिससे किसान पहले से ही सतर्क हो सकें।

कैसे काम करती है ये छड़ी?

यह छड़ी काम करने के दौरान काफी आसान तरीके से उपयोग की जा सकती है। जैसे ही किसान इसे जमीन पर रखकर बटन ऑन करता है, यह आसपास के क्षेत्र को स्कैन करने लगती है। अगर इसके दायरे में कोई सांप या अन्य जहरीला जीव मौजूद होता है, तो छड़ी तेज कंपन करने लगती है। यह कंपन किसान के लिए खतरे का संकेत होता है, जिससे वह तुरंत अलर्ट हो जाता है और समय रहते उस स्थान से दूर हट सकता है। इस तरह यह उपकरण खेतों में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को टालने में मददगार साबित हो सकता है।

इस ‘किसान मित्र छड़ी’ की एक और खासियत यह है कि इसमें सोलर टॉर्च भी दी गई है। रात के समय खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए यह टॉर्च काफी उपयोगी साबित होगी, क्योंकि अंधेरे में साफ रोशनी मिलने से काम करना आसान हो जाता है और खतरे को पहचानना भी सरल हो जाता है।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस नई तकनीक की जानकारी ‘उन्नत कृषि महोत्सव’ के दौरान साझा की

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस नई तकनीक की जानकारी ‘उन्नत कृषि महोत्सव’ के दौरान साझा की। उन्होंने इसे किसानों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उनका कहना है कि इस तरह की तकनीक से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे बिना डर के खेतों में काम कर सकेंगे। कुल मिलाकर, ‘किसान मित्र छड़ी’ किसानों के लिए एक स्मार्ट और उपयोगी उपकरण बनकर उभर रही है। अगर इसे बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाया जाता है, तो यह खेतों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा सकती है।