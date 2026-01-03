BCCI के फैसले पर KKR की पहली प्रतिक्रिया; जानें- बांग्लादेशी गेंदबाज को लेकर क्या बोली शाहरुख खान की टीम

BCCI’s decision on KKR Player Mustafizur Rahman: बांग्लादेश में मौजूदा हालातों के मद्देनजर बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को अपने स्क्वॉड से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है। बीसीसीआई ने आगामी सीजन के लिए केकेआर को मुस्ताफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट की इजाज़त भी दी है। जिसको लेकर शाहरुख खान की मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी टीम की पहली प्रतिक्रिया सामने आयी है।
BCCI’s decision on KKR Player Mustafizur Rahman: बांग्लादेश में मौजूदा हालातों के मद्देनजर बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को अपने स्क्वॉड से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है। बीसीसीआई ने आगामी सीजन के लिए केकेआर को मुस्ताफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट की इजाज़त भी दी है। जिसको लेकर शाहरुख खान की मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी टीम की पहली प्रतिक्रिया सामने आयी है।
बीसीसीआई के फैसले पर फ्रेंचाइजी टीम ने आपण स्क्वाड अपडेट को लेकर एक बयान जारी किया। इस बयान के अनुसार, कोलकाता नाइट राइडर्स ने कन्फर्म किया है कि BCCI/IPL ने, जो IPL का रेगुलेटर है, उसने आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीज़न से पहले मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया है। यह रिलीज़ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर, सही प्रोसेस और सलाह-मशविरे के बाद की गई है। BCCI IPL नियमों के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी देगा, और ज़्यादा जानकारी सही समय पर दी जाएगी।
KKR Media Advisory. 🔽 pic.twitter.com/ZUZB620Uv7
— KolkataKnightRiders (@KKRiders) January 3, 2026
बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर भारत में आक्रोश है। इन हालातों को देखते हुए लोग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान के खेलने पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। जिसके देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा, “हाल में जो कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी केकेआर को बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया है और बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं, तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की इजाज़त देगा।”