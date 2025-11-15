‘तेरे इश्क में’ ट्रेलर लॉंच इवैंट में कृति सेनन लूटी महफिल , धनुष के डैशिंग लुक ने लूटी सारी लाइमलाइट

मुंबई में ‘तेरे इश्क में’ का शानदार ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां पूरी स्टारकास्ट दिखी । वहीं इस इवेंट में सबसे ज्यादा लाइमलाइट लूटी फिल्म के लीड स्टार्स कृति सेनन और धनुष ने, दोनों का स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है।

कृति सेनन का व्हाइट एंजेल लुक छाया

बता दें कि ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कृति सेनन का अंदाज देखने लायक रहा। एक्ट्रेस व्हाइट डीप-नेक फ्लोर-लेंथ गाउन में परी जैसी खूबसूरत लग रही थीं। इस आउटफिट को उन्होंने मैचिंग जैकिट, झुमके और ग्लोसी मेकअप के साथ कंप्लीट किया।

फैंस ने दिया एक्ट्रेस को ये नाम

कृति के इस लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं और जिसपर फैंस खूब प्यार लूटा रहे हैं। , कोई उन्हें ‘एंजेलिक ब्यूटी’ कहकर तारीफ कर रहा है, तो कोई ‘अप्सरा’ कहकर बुला रहा है.

धनुष के डैशिंग अवतार पर फैंस फिदा

फिल्म में ‘शंकर’ का रोल निभा रहे सुपरस्टार धनुष भी इवेंट में बेहद डैशिंग दिखे। एक्टर ब्लू कलर के क्लासी सूट में पहुंचे. उनके लुक की खास बात थी गले में पहनी हुई रुद्राक्ष की माला, जिसने उनके पूरे लुक में देसी टच जोड़ा.

फैंस कर रहे ऐसे रिएक्ट

इवेंट में इस स्टाइल में पहुंचे धनुष का यह इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन स्टाइल फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फैंस जमकर स्टार्स कि तारीफ कर रहे हैं।

इवेंट में ऐसी दिखी कृति-धनुष की केमिस्ट्री

ट्रेलर लॉन्च के दौरान कृति और धनुष ने स्टेज पर साथ में कई पोज दिए. दोनों की शानदार बॉन्डिंग और फ्रेंडली केमिस्ट्री ने माहौल को हल्का-फुल्का और मजेदार बना दिया. फैंस के मुताबिक, इनकी जोड़ी ऑनस्क्रीन के साथ ऑफस्क्रीन भी काफी शानदार है.

कब होगी फिल्म रिलीज?

‘तेरे इश्क में’ का ट्रेलर लॉन्च होते ही फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गया है। धमाकेदार ट्रेलर, दमदार केमिस्ट्री और शानदार लोकेशन्स ने दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं. फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।