धनुष और कृति सेनन की बहुप्रतीक्षित फिल्म तेरे इश्क में का टीजर हुआ लांच, 28 नवंबर को रिलीज होगी मूवी

धनुष और कृति सनोन अभिनीत फिल्म तेरे इश्क में का बहुप्रतीक्षित टीज़र रिलीज हो गया है। इस फिल्म में बागियों की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी। यह फिल्म धनुष और सोनम कपूर अभिनीत फिल्म रांझणा के आध्यात्मिक सीक्वल के रूप में है। इस फिल्म को आनंद एल राय ने निर्देशित किया है, जबकि संगीत एआर रहमान द्वारा रचित है।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। धनुष और कृति सनोन (Dhanush and Kriti Sanon) अभिनीत फिल्म तेरे इश्क में (in your love) का बहुप्रतीक्षित टीज़र रिलीज हो गया है। इस फिल्म में बागियों की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी। यह फिल्म धनुष और सोनम कपूर अभिनीत फिल्म रांझणा (Raanjhanaa) के आध्यात्मिक सीक्वल के रूप में है। इस फिल्म को आनंद एल राय ने निर्देशित किया है, जबकि संगीत एआर रहमान द्वारा रचित है।

दो मिनट और चार सेकंड के टीज़र की शुरुआत कृति सेनन की हल्दी समारोह से हुई, जिसमें धनुष ने घुसपैठ की। सूजी हुई आंख और नाक पर चोट के निशान के साथ, धनुष अपने पिता के निधन पर दुःख का वर्णन करते हुए एक एकालाप के साथ कृति सेनन की ओर बढ़ते हैं। धनुष अपनी आंखों में गुस्से के साथ, कृति पर पवित्र गंगा जल डालना शुरू कर देते हैं और उनसे अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने से पहले अपने पुराने पापों को धोने के लिए कहते हैं। अंत में धनुष गुस्से में कृति सनोन को कोसते हैं और कहते हैं शंकर तुम्हें एक बेटा दे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जो लोग प्यार के लिए मरते हैं, वे भी किसी के बेटे होते हैं। जैसा कि टीज़र में दिखाया गया है। भारत में प्रमुख संगीत लेबल टी-सीरीज़ ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म का टीज़र साझा किया है।

यह फिल्म 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों (cinemas) में रिलीज़ होगी। निर्देशक आनंद एल राय ने पहली बार इस परियोजना का खुलासा रांझणा की 10वीं वर्षगांठ पर किया था, जो उनकी 2013 की रोमांटिक ड्रामा थी। जिसमें धनुष भी प्रमुख भूमिका में थे। घोषणा के साथ जारी किए गए टीज़र में धनुष का एक संक्षिप्त, गहन एकालाप दिखाया गया था, जो संकरी गलियों और बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि पर आधारित था। तेरे इश्क में गुलशन कुमार, टी-सीरीज़ (Gulshan Kumar, T-Series) और कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले निर्मित है। इसके निर्माता आनंद एल राय, हिमांशु शर्मा, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार हैं।

