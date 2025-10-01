धनुष–कृति सेनन स्टारर ‘तेरे इश्क में’ का टीजर जारी, दिखी जुनूनी इश्क के साथ इंटेंस केमिस्ट्री, 28 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म

नई दिल्ली। धनुष (Dhanush) और कृति सेनन (Kriti Sanon) स्टारर फिल्म ‘तेरे इश्क में’ (Tere Ishq Mein) का टीजर बुधवार को रिलीज हो गया है। फिल्म के निर्माता आनंद एल राय (Aanand L. Rai) , भूषण कुमार और कलर येल्लो ने बुधवार को टीजर रिलीज किया है। 2 मिनट 4 सेकंड के इस टीजर में धनुष (Dhanush) और कृति की इंटेंस केमिस्ट्री नजर आ रही है। टीजर की शुरुआत कृति सेनन (Kriti Sanon) से होती है और फिर धनुष (Dhanush) की एंट्री होती है।

टीजर शंकर (धनुष) और मुक्ती (कृति सेनन) के बीच नई और अप्रत्याशित जोड़ी की दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री को दिखाता है। पहले सामने आई झलकियों के बाद अब टीजर यह स्पष्ट करता है कि कहानी गहरे जुनून, दर्द और अधूरी मोहब्बत की है। आनंद एल राय (Aanand L. Rai) की संवेदनशील नज़र और दृश्य कविता, हिमांशु शर्मा की लेखनी और बनारस की झलक इसे एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जहां प्यार तर्क से परे है, जो जितना तोड़ता है, उतना ही संवारता भी है। यही कारण है कि शंकर और मुक्ती अब सिनेमा के अविस्मरणीय पात्रों में शामिल होने वाले हैं।

टीजर को ऑडियंस को खूब पसंद कर रही है। धनुष (Dhanush) के डायलॉग को भी खूब पसंद किया जा रहा है। वहीं, कुछ फैंस टीजर देख इसकी तुलना रांझणा से कर रहे हैं। संगीत का जिम्मा संभाला है ऑस्कर विजेता एआर रहमान (Oscar winner AR Rahman) ने। यह उनका आनंद एल राय और धनुष (Dhanush) के साथ तीसरा हिंदी सहयोग है। इरशाद कामिल के बोल और अरिजीत सिंह की आवाज से सजा टीजर का गीत पहले ही चार्टबस्टर के रूप में सराहा जा रहा है।

निर्देशक-निर्माता आनंद एल राय (Director-producer Aanand L. Rai) ने कहा कि इश्क सिर्फ समर्पण है, जो आपको भरता भी है, तोड़ता भी है और बदलता भी है। टी-सीरीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार (T-Series Chairman and Managing Director Bhushan Kumar) ने कहा कि तेरे इश्क में (Tere Ishq Mein) एक ऐसी प्रेम कहानी लेकर आ रही है, जो तीव्र भावनाओं से भरी है। पहली बार दर्शक धनुष और कृति को एक साथ देखेंगे, एक नई जोड़ी जो पर्दे पर दिल को छू लेने वाली है। आनंद एल राय (Aanand L. Rai) की दृष्टि और एआर रहमान का संगीत इसे ऐसा अनुभव बनाते हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक दिल में बना रहता है।’

‘तेरे इश्क में’ (Tere Ishq Mein) को गुलशन कुमार, टी-सीरीज और कलर येल्लो प्रस्तुत कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार ने किया है। फिल्म का निर्देशन आनंद एल राय (Tere Ishq Mein) ने किया है और इसे हिमांशु शर्मा व नीरज यादव ने लिखा है। एआर रहमान के संगीत और इरशाद कामिल के गीतों से सजी इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं धनुष और कृति सेनन। ‘तेरे इश्क में’ (Tere Ishq Mein) 28 नवम्बर 2025 को दुनियाभर में हिंदी और तमिल भाषाओं में रिलीज होगी।