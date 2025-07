LA Olympics 2028 Schedule: ओलंपिक 2028 में इस दिन शुरू होंगे क्रिकेट मुक़ाबले; देखें- सभी खेलों का पूरा शेड्यूल

LA Olympics 2028 Cricket Schedule: लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के कार्यक्रम का सामने आ चुका है। खेलों के महाकुंभ के अगले सीजन की शुरुआत 2028 में 14 जुलाई से होगी और 30 जुलाई को इसका समापन होगा। 128 सालों बाद क्रिकेट ओलंपिक में वापसी कर रहा है। जिसका शेड्यूल भी सामने आ चुका है।

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट की वापसी 12 जुलाई से शुरू होगी, और पदक के लिए मैच 20 और 29 जुलाई को खेले जाएँगे। सभी मैच फेयरग्राउंड्स स्टेडियम में होंगे, जो लॉस एंजिल्स से लगभग 50 किलोमीटर दूर पोमोना शहर में एक अस्थायी और विशेष रूप से निर्मित स्टेडियम है। पुरुष और महिला वर्ग में छह-छह टीमें, और कुल 180 खिलाड़ी, टी20 प्रारूप में प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रत्येक टीम प्रतियोगिता के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर सकती है।

ज़्यादातर मैच दिन में दो-दो मैच होंगे, जबकि 14 और 21 जुलाई को कोई मैच निर्धारित नहीं है। मैच स्थानीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे और शाम 6:30 बजे शुरू होंगे। मेडल मैचों के लिए भी यही समय रहेगा।

